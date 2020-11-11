Кая Каллас предложила Юри Ратасу проводить регулярные встречи

"Как насчет того, чтобы ты как премьер-министр и я как лидер оппозиции завели такой порядок, что мы будем регулярно встречаться, например, раз в неделю, обсуждать стоящие перед Эстонией вызовы и искать возможные пути для сотрудничества?", - сказала Каллас.

Премьер-министр ответил, что представители коалиции и оппозиции и так встречаются, и это можно вписать хотя бы в Закон о регламенте Рийгикогу, на что Каллас предложила немедленно договориться о времени начала и периодичности таких встреч.