Кая Каллас предложила Юри Ратасу проводить регулярные встречи

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас сегодня на инфочасе в Рийгикогу предложила премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) проводить регулярные встречи, передает rus.err.ee.
"Как насчет того, чтобы ты как премьер-министр и я как лидер оппозиции завели такой порядок, что мы будем регулярно встречаться, например, раз в неделю, обсуждать стоящие перед Эстонией вызовы и искать возможные пути для сотрудничества?", - сказала Каллас.
Премьер-министр ответил, что представители коалиции и оппозиции и так встречаются, и это можно вписать хотя бы в Закон о регламенте Рийгикогу, на что Каллас предложила немедленно договориться о времени начала и периодичности таких встреч.
"У тебя есть мой номер телефона, у меня есть твой номер телефона, всегда можно созвониться и договориться об этом. У меня никогда ничего не было против встреч с политиками, я сделаю это с радостью", - сказал премьер-министр.