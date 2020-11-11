Аптеки просят посетителей следовать установленным правилам

Глава союза провизор Ли Роотслане сказала, что распространение COVID-19 в Эстонии существенно расширилось и поэтому следует соблюдать установленные правила. «Аптекарь часто является для человека первичным контактом при решении легких проблем со здоровьем. Как и весной, аптекари сейчас делают все от них зависящее, чтобы предоставлять качественные услуги и оставлять аптеки открытыми даже когда доступность большей части медицинских услуг может быть ограничена», - пояснила Роотслане.

«Очень важно во время посещения аптеки носить маску и соблюдать правило 2+2. Ответственным поведением мы гарантируем, что аптекари будут здоровы и смогут продавать лекарства и давать советы, а посетители аптеки не заразят друг друга», - отметила она.

Сами аптеки также следят за профилактикой вирусов. В аптеках имеются общедоступные среда дезинфекции, на прилавках установлены защитные стекла, аптекари используют средства индивидуальной защиты и вместе с клиентом соблюдают дистанцию.

В аптеках продаются маски разного уровня защиты, ценовой категории и в разных количествах, а также много других средств индивидуальной защиты. Аптекари также стремятся максимально обеспечить доступность лекарств, как и во время весеннего кризиса. Поэтому нет необходимости скупать лекарства, но следует покупать их разумно, в соответствии с потребностями.