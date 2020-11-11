Ср, 11.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг

С жителем Эстонии произошел неприятный инцидент во время коронатеста

ФОТО: Shutterstock

В октябре во время тестирования на коронавирус произошел инцидент, когда в носу одного человека сломался зонд-тампон для взятия пробы.

«Действительно, в начале октября был инцидент, когда во время процедуры для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в ходе взятия пробы из носоглотки сломался зонд-тампон», - подтвердила Postimees руководитель службы обслуживания клиентов Synlab Карин Калликорм.

Ситуация разрешилась оперативно на месте. «В связи с этим случаем мы ввели на всех пунктах сдачи проб и обслуживающих на дому бригадах ответственность за то, чтобы любую ситуацию можно было разрешить немедленно на месте», - пояснила Калликорм. Так, все специалисты, проводящие тестирование на коронавирус, получили в аптечки пинцеты.

«Насколько нам известно, это первый такой случай среди почти четверти миллиона взятых проб», - сказала Калликорм.

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