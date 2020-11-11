С жителем Эстонии произошел неприятный инцидент во время коронатеста

«Действительно, в начале октября был инцидент, когда во время процедуры для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в ходе взятия пробы из носоглотки сломался зонд-тампон», - подтвердила Postimees руководитель службы обслуживания клиентов Synlab Карин Калликорм.

Ситуация разрешилась оперативно на месте. «В связи с этим случаем мы ввели на всех пунктах сдачи проб и обслуживающих на дому бригадах ответственность за то, чтобы любую ситуацию можно было разрешить немедленно на месте», - пояснила Калликорм. Так, все специалисты, проводящие тестирование на коронавирус, получили в аптечки пинцеты.