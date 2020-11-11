Украина ввела общенациональный карантин выходного дня

"В связи с распространением болезни на всей территории страны мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с "оранжевым" уровнем эпидопасности для всех территорий", - пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства.

В частности, кинотеатры и театры смогут заполнять не более 50% мест в каждом отдельном зале. Запрещается работа музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров. Запрещается деятельность спортзалов, фитнесс-центров, которые не ограничивают количество посетителей из расчета один человек на 20 квадратных метров.

Вводится полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность заведений общественного питания с организацией досуга. Запрещены работа общепита с 22:00 до 7:00, за исключением адресной доставки и заказов навынос, размещение посетителей в зале на расстоянии менее двух метров и группами более четырех лиц за одним столиком без учета детей до 18 лет при условии, что посетители заходят и передвигаются по заведению в средствах индивидуальной защиты.

Помимо этого, правительство Украины устанавливает карантин выходного дня из 00:00 субботы до 00:00 понедельника.