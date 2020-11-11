Эксперт: ближайшие дни будут решающими для Эстонии

Он объяснил в передаче «Ringvaade», что если показатель заражаемости R (он показывает, сколько человек заражает один больной) - ниже единицы, вирус отступает. В случае самого худшего сценария R поднимется до 2,5-3 и в этом случае будет достаточно нескольких недель, чтобы больничная система оказалась в кризисном состоянии, передает Postimees.

По словам Кадастика, показатель заражаемости в Эстонии в настоящее время колеблется от 1 до 1,4, и этот уровень следует держать под контролем. «Нельзя позволять ему превысить 1,4, поскольку тогда скорость заражения будет очень высокой», - отметил он.

Примерно с 5 ноября количество заражений коронавирусом в Эстонии остается стабильным, оставаясь в пределах 120–150 случаев. Речь идет о затишье перед бурей? «Завтра-послезавтра эти цифры нам многое расскажут. Подпрыгнут ли они сейчас, перевалят ли за 250, 300 или успокоятся», - говорит Кадастик.

Он подчеркнул, что в борьбе с вирусом очень помогают элементарные вещи. «Люди должны мыть руки, держать дистанцию, при необходимости надевать маску, если не могут держаться на расстоянии - это самые элементарные вещи», - отметил эксперт.