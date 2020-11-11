Ср, 11.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме

На пешеходном переходе фургон сбил ребенка

Пешеходный переход. Фото иллюстративное

ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня, 11 ноября, вечером в Виймси на пешеходном переходе фургон сбил ребенка, у которого не было светоотражателя. 

ДТП произошло в 19.15 в волости Виймси в деревне Принги, сообщает Postimees со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны. Фургон Ford Transit сбил ребенка на неосвещенном пешеходном переходе. 

Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Водитель Ford был трезв, но у ребенка не было светоотражателя. Полиция напоминает родителям, что светоотражатель жизненно важен и должен быть у каждого. 

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