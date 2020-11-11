На пешеходном переходе фургон сбил ребенка

ДТП произошло в 19.15 в волости Виймси в деревне Принги, сообщает Postimees со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны. Фургон Ford Transit сбил ребенка на неосвещенном пешеходном переходе.

Водитель Ford был трезв, но у ребенка не было светоотражателя. Полиция напоминает родителям, что светоотражатель жизненно важен и должен быть у каждого.