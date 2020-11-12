Ученые выделили семь групп симптомов COVID-19

Температура, сухой кашель, головная боль, потеря вкуса и обоняния - перечень симптомов коронавирусной инфекции постоянно растет. Исследователи Венского медицинского университета решили упорядочить этот список и выделили семь форм, которые может принимать заболевание COVID-19. В работе, опубликованной в научном журнале Allergy, исследователи во главе с иммунологом Уинфридом Пиклем и аллергологом Рудольфом Валентой пишут, что болезнь оставляет значительный след в иммунной системе человека, даже спустя десять недель после заражения. Это открытие может сыграть важную роль в лечении пациентов и в дальнейшей разработке потенциальных вакцин.

Семь форм COVID-19

В рамках исследования ученые опросили 109 выздоравливающих и 98 здоровых людей из контрольной группы и исследовали их кровь. Согласно полученным данным, некоторые симптомы COVID-19 связаны между собой и образуют несколько групп:

Гриппоподобные симптомы (лихорадка, озноб, слабость и кашель); Симптомы, схожие с обычной простудой (насморк, чихание, першение в горле и заложенность носа); Боли в суставах и мышцах; Воспаление глаз и слизистых оболочек; Проблемы с легкими, включая пневмонию и одышку; Проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая диарею, тошноту и головную боль; Потеря обоняния и вкусовых ощущений и другие симптомы.

"Что касается последней группы, то мы обнаружили, что потеря обоняния и вкуса проявляется в основном у людей с "молодой иммунной системой", - сказал в интервью DW руководитель исследования иммунолог Уинфрид Пикль. Он добавил, что понятие "молодая иммунная система" имеет отношение не к возрасту пациента, а к количеству особых защитных клеток - T-лимфоцитов, которые недавно эмигрировали из вилочковой железы.

"Это означает, что мы смогли четко разграничить системные формы первичного заболевания COVID-19, например, группы 1 и 3, от органоспецифических форм, например, групп 6 и 7", - сказал Пикль. При этом, по его словам, различные группы симптомов могут пересекаться. Однако исследование позволило установить взаимосвязь между отдельными группами симптомов и специфическими параметрами иммунной системы. Например, течение заболевания COVID-19 с высокой температурой коррелирует с иммунологической памятью организма, за которую отвечают T- и B-лимфоциты, и может указывать на сравнительно продолжительный период иммунности. Потеря вкуса и обоняния, в свою очередь, ассоциируется с более высоким уровнем T-лимфоцитов.

"Отпечаток" COVID-19 в крови

Используя анализы крови, исследователи установили несколько важных маркеров COVID-19. Они обнаружили, что болезнь оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе человека - своего рода "отпечатки пальцев". Как показало исследование, количество гранулоцитов, которые обычно отвечают в иммунной системе за борьбу с бактериальными патогенами, у зараженных COVID-19 было значительно снижено. "Это было удивительно и совершенно ново", - поделился с DW Пикль.

По его словам, Т-лимфоциты, отвечающие за усиление иммунного ответа и уничтожение зараженных клеток, остаются активными даже после выздоровления пациентов. "Это указывает на то, что иммунная система все еще интенсивно борется с болезнью, даже спустя несколько недель после первого заражения", - сказал ученый. Он добавил, что это может быть одной из причин, по которой многие переболевшие COVID-19 могут чувствовать слабость на протяжении долгого времени после выздоровления.

В то же время исследователи обнаружили, что количество регуляторных Т-лимфоцитов - клеток, контролирующих силу и продолжительность иммунного ответа, - у выздоравливающих резко сокращается. По словам Пикля, это опасная комбинация, которая может привести к возникновению аутоиммунных заболеваний.

Чем выше температура, тем крепче иммунитет

Кроме того, в крови выздоравливающих может наблюдаться повышенное количество иммунных клеток, производящих антитела. По словам Пикля, чем выше была температура заболевшего при легком течении болезни, тем крепче иммунитет, выработавшийся против вируса.