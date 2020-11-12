Карта ⟩ Государство подумывает о продлении кредитных послаблений для городов и волостей

Если до коронакризиса объем кредитных обязательств местных самоуправлений не мог превышать 60% от объема бюджета, то весной правительство утвердило изменения, согласно которым этот порог повысили до 80%. Свобода в сфере повышения кредитной нагрузки местным самоуправлениям давалась на 2020-2021 годы. Теперь финансовая комиссия Рийгикогу хочет продлить действие кредитных послаблений до 2027 года.

Первое чтение законопроекта должно состояться в понедельник. Главная его задача — дать возможность местным самоуправлениям увеличить долговую нагрузку. Так, города и волости смогут взять кредиты для инвестирования в те или иные проекты.

Продление действия кредитных послаблений в первую очередь поможет самоуправлениям, взявшим большие кредиты. Если в этом или следующем году волость возьмет кредит, что приведет к росту долговых обязательств до 80% от бюджета, а в 2022 году они не смогут превышать 60% - это будет слишком резким переходом. Более долгий период позволит более плавно вернуться к кредитной нагрузке в 60%. Волость, чья кредитная нагрузка составит 80% от доходов, начиная с 2025 года должна ежегодно снижать долговую нагрузку на 5%.

По состоянию на 2020 год средняя долговая нагрузка местных самоуправлений составляла 22%, что более чем в два раза меньше разрешенных 60%. Финансовая комиссия хочет, чтобы ограничение на взятие кредитов, составляющее до 80% от бюджета, было продлено до 2027 года.

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка («Отечество»), благодаря продлению действия кредитных послаблений хотят предотвратить возникновение проблем с возвратом кредитов.

По словам зампреда комиссии Марис Лаури (Партия реформ), еще весной оппозиция предупреждала коалицию, что нелогично повышать налоговую нагрузку лишь на два года. «Когда в комиссии мы обсуждали этот вопрос, мы обратили внимание на то, что если процент будет большим, то как местные самоуправления смогут справиться в такой ситуации. Коалиция проигнорировала предупреждение, а теперь они поняли, что могут возникнуть проблемы», - сказала Лаури.