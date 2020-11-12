Чт, 12.11.2020
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Михаил Кылварт
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Карта ⟩ Государство подумывает о продлении кредитных послаблений для городов и волостей

Айвар Кокк.

ФОТО: Sander Ilvest

Рийгикогу планирует продлить для местных самоуправлений действие послаблений по кредитной нагрузке вплоть до 2027 года, пишет Postimees.

Если до коронакризиса объем кредитных обязательств местных самоуправлений не мог превышать 60% от объема бюджета, то весной правительство утвердило изменения, согласно которым этот порог повысили до 80%. Свобода в сфере повышения кредитной нагрузки местным самоуправлениям давалась на 2020-2021 годы. Теперь финансовая комиссия Рийгикогу хочет продлить действие кредитных послаблений до 2027 года.

Первое чтение законопроекта должно состояться в понедельник. Главная его задача — дать возможность местным самоуправлениям увеличить долговую нагрузку. Так, города и волости смогут взять кредиты для инвестирования в те или иные проекты.

Продление действия кредитных послаблений в первую очередь поможет самоуправлениям, взявшим большие кредиты. Если в этом или следующем году волость возьмет кредит, что приведет к росту долговых обязательств до 80% от бюджета, а в 2022 году они не смогут превышать 60% - это будет слишком резким переходом. Более долгий период позволит более плавно вернуться к кредитной нагрузке в 60%. Волость, чья кредитная нагрузка составит 80% от доходов, начиная с 2025 года должна ежегодно снижать долговую нагрузку на 5%.

По состоянию на 2020 год средняя долговая нагрузка местных самоуправлений составляла 22%, что более чем в два раза меньше разрешенных 60%. Финансовая комиссия хочет, чтобы ограничение на взятие кредитов, составляющее до 80% от бюджета, было продлено до 2027 года.

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка («Отечество»), благодаря продлению действия кредитных послаблений хотят предотвратить возникновение проблем с возвратом кредитов.

По словам зампреда комиссии Марис Лаури (Партия реформ), еще весной оппозиция предупреждала коалицию, что нелогично повышать налоговую нагрузку лишь на два года. «Когда в комиссии мы обсуждали этот вопрос, мы обратили внимание на то, что если процент будет большим, то как местные самоуправления смогут справиться в такой ситуации. Коалиция проигнорировала предупреждение, а теперь они поняли, что могут возникнуть проблемы», - сказала Лаури.

Кокк не спорит с критикой. По его словам, в то время, когда в короткие сроки надо было разобраться с дополнительным бюджетом и принять множество решений, какие-то нюансы могли остаться незамеченными.

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