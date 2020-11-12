В Ласнамяэ реконструируют популярную семейную игровую площадку

«Игровая площадка на улице Вормси – одна из самых востребованных в районе и ее реконструкция отражает нашу общую цель– привести в порядок имеющиеся возможности для проведения досуга на свежем воздухе. Весной мы демонтировали около 36 пришедших в негодность площадок, а в ближайшее время начнем строительство семейной площадки в парке Кивила. Стоит отметить, что новые площадки проектируются таким образом, чтобы подходящее занятие смогли бы найти здесь жители всех возрастов», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Cвет.

Всего на игровой площадке построят пять предназначенных для посетителей разных возрастов и интересов игровых зон: площадку для малышей и детей с особыми потребностями, семейную игровую площадку, игровую зону для детей постарше, уличный тренажерный зал и зону для настольного тенниса.

В этом году планируется провести подземные техносети, демонтировать имеющиеся игровые элементы, осуществить земельные работы и проложить дорожки с покрытием. При наступлении неблагоприятной погоды работы будут продолжены весной следующего года.

«Изначально работы планировалось провести в весенне-летний период, но проектировочные работы затянулись. Что и понятно, ведь мы меняем не только устаревший инвентарь, но и соответствующие коммуникации. Свою роль в отсрочке проекта сыграла и ситуация с коронавирусом. Приятно сознавать, что на сегодняшний день все конкурсы проведены и проект выходит на конечную стадию», – добавил Свет.

Пешеходные дорожки на площадке спроектированы в соответствии со сложившейся траекторией движения. По сторонам дорожек разместятся шесть зон со скамейками. Рядом с баскетбольной площадкой будет возведена зона со скамейками-гамаками. Помимо этого, проект также предусматривает обновление разметки на существующей баскетбольной площадке с асфальтовым покрытием и установку между игровыми зонами стоянок для велосипедов.

Рядом с игровыми зонами новой площадки будут установлены инфотаблички с информацией о правилах поведения и контактными данными службы спасения и фирмы-оператора площадки.