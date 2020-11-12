Вышедший на свободу паэский бомбист по-прежнему считается опасным

Окрещенный паэским бомбистом пенсионер вчера, выходя за ворота тюрьмы, от комментариев отказался: «Я пока с вами ни о чем говорить не буду». Немногословным оказался и назвавшийся представителем Рингмаа Рауль Луйгент: «Ну, какими могут быть впечатления человека о тюрьме, конечно, не хорошими».

Плохие отношения

Луйгенд добавил, что в тюрьме у Рингмаа с другими сидельцами отношения были не особо хорошие: «Поскольку в СМИ о нем так много говорили и все это в основном происходило в преимущественно русскоязычном районе Ласнамяэ, с русскими отношения у него были не очень хорошие».

82-летний Рингмаа находился в тюрьме с осени 2005 года. Его 15-летний срок наказания окончательно вступил в силу в феврале 2010 года, когда Государственный суд отказался принять к рассмотрению жалобу его адвоката.

Находясь в тюрьме, Рингмаа четыре раза подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В последние годы он ссылался на здоровье. И хотя ухудшение здоровья было подтверждено и тюремной медицинской комиссией, этого оказалось недостаточно, чтобы освободить его раньше срока. Комиссия пришла к выводу, что лечение Рингмаа можно продолжить и в тюрьме.

По-прежнему опасен

Еще в январе этого года Тартуский уездный суд признал Рингмаа по-прежнему опасным для общества. Изучая ходатайство об условно-досрочном освобождении, суд пришел к выводу, что осужденный может и дальше совершать новые общеопасные и тяжкие преступления. По оценке суда, опасным бомбиста делает, прежде всего, тот факт, что у его преступлений не было четкой цели: «Основания опасаться повторения преступлений дают обстоятельства совершенных им преступлений и то, что они не были направлены против конкретных лиц».

Также суд пришел к выводу, что проведенные в тюрьме годы не перевоспитали Рингмаа: «Окружной суд не убежден в том, что проведенные в заключении годы кардинально изменили мысли и предубеждения М.Рингмаа».

Также суд указал, что бомбист до сих пор не признал свои преступления и не раскаялся в них.

Коллегия суда считает, что болезни Рингмаа не исключают совершения новых преступлений: «Состояние здоровья осужденного не является таким, при котором возможность и способность передвижения были бы значительно ограничены, и не является препятствие для деятельности за пределами дома».