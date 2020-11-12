Вышедший на свободу паэский бомбист по-прежнему считается опасным

Державший жителей Ласнамяэ в страхе в конце 1990-х в начале 2000-х годов Мярт Рингмаа вчера освободился из Вируской тюрьмы. 82-летний Рингмаа полностью отбыл 15-летний срок заключения, который ему назначили за две невзорвавшиеся в 2001 и 2003 годах в Ласнамяэ бомбы, пишет Postimees.
Окрещенный паэским бомбистом пенсионер вчера, выходя за ворота тюрьмы, от комментариев отказался: «Я пока с вами ни о чем говорить не буду». Немногословным оказался и назвавшийся представителем Рингмаа Рауль Луйгент: «Ну, какими могут быть впечатления человека о тюрьме, конечно, не хорошими».
Плохие отношения
Луйгенд добавил, что в тюрьме у Рингмаа с другими сидельцами отношения были не особо хорошие: «Поскольку в СМИ о нем так много говорили и все это в основном происходило в преимущественно русскоязычном районе Ласнамяэ, с русскими отношения у него были не очень хорошие».
82-летний Рингмаа находился в тюрьме с осени 2005 года. Его 15-летний срок наказания окончательно вступил в силу в феврале 2010 года, когда Государственный суд отказался принять к рассмотрению жалобу его адвоката.
Находясь в тюрьме, Рингмаа четыре раза подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В последние годы он ссылался на здоровье. И хотя ухудшение здоровья было подтверждено и тюремной медицинской комиссией, этого оказалось недостаточно, чтобы освободить его раньше срока. Комиссия пришла к выводу, что лечение Рингмаа можно продолжить и в тюрьме.
По-прежнему опасен
Еще в январе этого года Тартуский уездный суд признал Рингмаа по-прежнему опасным для общества. Изучая ходатайство об условно-досрочном освобождении, суд пришел к выводу, что осужденный может и дальше совершать новые общеопасные и тяжкие преступления. По оценке суда, опасным бомбиста делает, прежде всего, тот факт, что у его преступлений не было четкой цели: «Основания опасаться повторения преступлений дают обстоятельства совершенных им преступлений и то, что они не были направлены против конкретных лиц».
Также суд пришел к выводу, что проведенные в тюрьме годы не перевоспитали Рингмаа: «Окружной суд не убежден в том, что проведенные в заключении годы кардинально изменили мысли и предубеждения М.Рингмаа».
Также суд указал, что бомбист до сих пор не признал свои преступления и не раскаялся в них.
Коллегия суда считает, что болезни Рингмаа не исключают совершения новых преступлений: «Состояние здоровья осужденного не является таким, при котором возможность и способность передвижения были бы значительно ограничены, и не является препятствие для деятельности за пределами дома».
Недоказанные деяния
И хотя Рингмаа был приговорен к 15 годам лишения свободы, прокуратура не смогла доказать большую часть инкриминированных ему преступлений.
В чем вина Рингмаа не была доказана:
- в организации взрыва, прогремевшего 5 декабря 1994 года в деревне Кийу волости Куусалу Харьюского уезда;
- в организации взрыва, прогремевшего 18 декабря 1998 года на лестничной клетке дома по улице Паэ, 48 в Таллинне, в результате которого погибли 46-летняя Нина и ее двухлетняя внучка, еще два человека получили ранения;
- в организации взрыва банкомата банка Hansapank, в ночь на 22 сентября 2000 года на бульваре Сыпрузе в Таллинне;
- в организации взрыва банкомата, прогремевшего 4 января 2001 года, у дома по улице Викерлазе, 23 в Таллинне;
- в организации взрыва, прогремевшего рано утром 11 мая 2003 года в жилом доме по улице Паэ, 23а, в результате которого погибла 56-летняя Валентина, еще один человек получил легкое ранение;
- в организации взрыва, прогремевшего в ночь на 17 мая в доме по улице Паэ, 23а;
- в организации взрыва, прогремевшего утром 3 сентября 2004 года в телефонной будке, расположенной рядом с домом по улице Паэ, 67/78, в результате которого погибли 55-летний мужчина и 54-летняя женщина;
- в организации взрыв, прогремевшего утром 6 апреля 2005 года за тарным киоском, расположенным у дома по улице Пунане, 17а, в результате которого пострадал 64-летний мужчина;
- в организации взрыва, прогремевшего утром 9 сентября 2005 года под балконом дома по улице Паэ, 56, в результате которого погиб 66-летний мужчина и пострадал ребенок;
- в организации взрыва, прогремевшего утром 3 ноября 2005 года у дома по улице Паэ, 19, в результате которого погиб 27-летний мужчина.