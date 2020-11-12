Объявлен конкурс: каким будет музей в Батарейной тюрьме?

По словам члена правления института Мартина Андреллера, заключение договора с победителем тендера запланировано на начало 2021 года. Проектирование покроет около 5000 кв. метров, отведенных для выставок и рабочих помещений.

«Наша цель – создать содержательную и удобную для посетителей экспозицию, которая заинтересует как жителей Эстонии, так и иностранцев. При создании музея мы отталкиваемся от моральной установки, что Батарейная тюрьма, прежде всего, является местом памяти невинных жертв тоталитарных режимов», - заявил Андреллер.

Он добавил, что при проектировании музея институт будет всячески сотрудничать с владельцем здания и государством, чтобы обеспечить открытие музея вместе со всем обновленным комплексом бывшей Батарейной тюрьмы не позднее 2026 года.

«До начала работ по реновации комплекса в восточном крыле Батареи будет работать с мая по октябрь выставка Эстонского института исторической памяти под названием «Коммунизм – это тюрьма». На протяжении двух сезонов работы ее уже посетили более 55 000 человек со всего мира», - сказал представитель института.