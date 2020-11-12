Чт, 12.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Вот и лето прошло... ⟩ На аукцион выставлено летнее кафе в Тарту

На аукцион выставлено здание популярного тартуского кафе.

ФОТО: osta.ee

Популярное летнее кафе Väike Vine, находящееся на берегу Эмайыги в Тарту через четыре дня уйдет с молотка, передает Kodustiil.

Во время работы летнего кафе в помещениях находилось все необходимое для работы заведения. Здесь есть барная стойка, помещение для приготовления еды, склад.

ФОТО: osta.ee

Здание построено из бруса. Крыша из плит OSB, покрытых двойным слоем битума. На крыше также находится терраса, обнесенная металлическим ограждением. В здании два туалета, оборудование в которых остается покупателю. 

ФОТО: osta.ee

Выигравший аукцион обязан оплатить покупку через три дня после победы на аукционе. Новый собственник в течение двух недель после окончания аукциона должен переместить строение. После перевозки на месте постройки должна остаться только каменная площадка.

ФОТО: osta.ee

С условиями торгов можно ознакомиться на странице интернет-аукциона оsta.ee

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