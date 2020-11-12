Вот и лето прошло... ⟩ На аукцион выставлено летнее кафе в Тарту

Во время работы летнего кафе в помещениях находилось все необходимое для работы заведения. Здесь есть барная стойка, помещение для приготовления еды, склад.

ФОТО: osta.ee

Здание построено из бруса. Крыша из плит OSB, покрытых двойным слоем битума. На крыше также находится терраса, обнесенная металлическим ограждением. В здании два туалета, оборудование в которых остается покупателю.

ФОТО: osta.ee

Выигравший аукцион обязан оплатить покупку через три дня после победы на аукционе. Новый собственник в течение двух недель после окончания аукциона должен переместить строение. После перевозки на месте постройки должна остаться только каменная площадка.

ФОТО: osta.ee