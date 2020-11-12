Вот и лето прошло... ⟩ На аукцион выставлено летнее кафе в Тарту

Популярное летнее кафе Väike Vine, находящееся на берегу Эмайыги в Тарту через четыре дня уйдет с молотка, передает Kodustiil.
Во время работы летнего кафе в помещениях находилось все необходимое для работы заведения. Здесь есть барная стойка, помещение для приготовления еды, склад.
Здание построено из бруса. Крыша из плит OSB, покрытых двойным слоем битума. На крыше также находится терраса, обнесенная металлическим ограждением. В здании два туалета, оборудование в которых остается покупателю.
Выигравший аукцион обязан оплатить покупку через три дня после победы на аукционе. Новый собственник в течение двух недель после окончания аукциона должен переместить строение. После перевозки на месте постройки должна остаться только каменная площадка.
С условиями торгов можно ознакомиться на странице интернет-аукциона оsta.ee.