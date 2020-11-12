В Вируской тюрьме еще три работника заразились коронавирусом

В Вируской тюрьме коронавирус диагностирован еще у одного заключенного и трех чиновников, сообщил портал Rus.Err.ee.
В общей сложности среди заключенных, отбывающих наказание в Вируской тюрьме, коронавирус диагностирован у 190 человек, трое из которых находятся в больнице, уточнила тюремная пресс-служба.
Общее количество заразившихся чиновников Вируской тюрьмы увеличилось до 14 человек.
В Таллиннской тюрьме коронавирус выявили еще у одного заключенного, таким образом в этом учреждении инфицированы семь заключенных и шесть работников.