В Вируской тюрьме еще три работника заразились коронавирусом

В общей сложности среди заключенных, отбывающих наказание в Вируской тюрьме, коронавирус диагностирован у 190 человек, трое из которых находятся в больнице, уточнила тюремная пресс-служба.

В Таллиннской тюрьме коронавирус выявили еще у одного заключенного, таким образом в этом учреждении инфицированы семь заключенных и шесть работников.