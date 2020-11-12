Чт, 12.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Хельме: с Каей Каллас во главе Партии реформ нормальной политической атмосферы не будет
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Хельме: с Каей Каллас во главе Партии реформ нормальной политической атмосферы не будет

Мартин Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

По мнению председателя EKRE Мартина Хельме, до тех пор, пока Партию реформ возглавляет Кая Каллас, в Эстонии не возникнет нормальная политическая обстановка, пишет Rus.ERR.

"По поводу Каи Каллас можно сказать, что до тех пор, пока Кая Каллас остается во главе главной оппозиционной партии, в Эстонии не возникнет нормальной политической атмосферы", - сказал Хельме в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, а также добавил, что тот уровень истерии, до которого лидер реформистов довела как собственную партию, так и большую часть общества в Эстонии, уже стал совершенно иррациональным.

Хельме также объяснил, что он имел в виду, назвав своих оппонентов "Мордором" во время обсуждения в Рийгикогу инициированного оппозицией вотума недоверия министру финансов. По его мнению, воплощением зла в Эстонии и во всем мире являются либералы.

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