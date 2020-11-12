Хельме: с Каей Каллас во главе Партии реформ нормальной политической атмосферы не будет

По мнению председателя EKRE Мартина Хельме, до тех пор, пока Партию реформ возглавляет Кая Каллас, в Эстонии не возникнет нормальная политическая обстановка, пишет Rus.ERR.
"По поводу Каи Каллас можно сказать, что до тех пор, пока Кая Каллас остается во главе главной оппозиционной партии, в Эстонии не возникнет нормальной политической атмосферы", - сказал Хельме в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, а также добавил, что тот уровень истерии, до которого лидер реформистов довела как собственную партию, так и большую часть общества в Эстонии, уже стал совершенно иррациональным.
Хельме также объяснил, что он имел в виду, назвав своих оппонентов "Мордором" во время обсуждения в Рийгикогу инициированного оппозицией вотума недоверия министру финансов. По его мнению, воплощением зла в Эстонии и во всем мире являются либералы.