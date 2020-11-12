Чт, 12.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • В Таллинне в результате пожара пострадал человек

Фото ⟩ В Таллинне в результате пожара пострадал человек

В Таллинне горел заброшенный дом.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня в 0.52 Центр тревоги получил сообщение о том, что неподалеку от торгового центра Т1 в Таллинне горит двухэтажный деревянный дом. Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что по предварительным данным, речь идет о заброшенном доме, в котором людей находиться не должно.

К моменту прибытия спасателей возможные обитатели дома покинули здание. В два часа ночи тушение еще продолжалось. Пожар удалось ликвидировать с 2.59, расположенные рядом дома не пострадали. Скорой помощи передали на проверку одного человека. Причина возгорания выясняется.

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