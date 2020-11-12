Фото ⟩ В Таллинне в результате пожара пострадал человек

Сегодня в 0.52 Центр тревоги получил сообщение о том, что неподалеку от торгового центра Т1 в Таллинне горит двухэтажный деревянный дом. Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что по предварительным данным, речь идет о заброшенном доме, в котором людей находиться не должно.
К моменту прибытия спасателей возможные обитатели дома покинули здание. В два часа ночи тушение еще продолжалось. Пожар удалось ликвидировать с 2.59, расположенные рядом дома не пострадали. Скорой помощи передали на проверку одного человека. Причина возгорания выясняется.