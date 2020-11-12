У каждой страны есть свой лидер, будь то президент, премьер-министр, король, хладнокровный диктатор или кто-то еще. Но независимо от формы правления, каждое первое лицо государства имеет резиденцию, откуда он руководит страной и где принимает гостей. Kodustill предлагает посетить пятнадцать резиденций мировых лидеров.

Индонезия: дворец Merdeka

Резиденция президента Индонезии в Джакарте находится в старинном здании, построенном в 1796 году, когда Индонезия была голландской колонией.

Дворец Merdeka. ФОТО: DonniYudhaPerkasa / Shutterstock.com

Австралия: The Lodge

Резиденция премьер-министра Австралии находится в относительно скромном здании в столице страны Канберре. В 2015 году здание, которому почти 90 лет, было капитально отремонтировано.

The Lodge. ФОТО: Commonwealth of Australia / Wikimedia Commons

США: Белый дом

Краеугольный камень Белого дома был заложен в 1792 году на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Первым президентом, переехавшим в Белый дом в 1800 году, был Джон Адамс. Дворец, построенный рабами, был сожжен англичанами в 1812 году, но через несколько лет был отстроен заново.

Белый дом. ФОТО: Shutterstock

Бразилия: дворец Alvorada

Автор проекта построенного в 1957 году здания - легендарный бразильский архитектор Оскар Нимейер. Современный дворец находится в столице Бразилии, которая, как это ни удивительно, носит название Бразилиа.

Дворец Alvorada. ФОТО: Diego Grandi / Shutterstock.com

Латвия: рижский замок

Средневековый замок в Старой Риге является домом не только для президента Латвии, но и для нескольких музеев. В советское время замок назывался Пионерским.

Рижский замок. ФОТО: Aimur Kytt / Shutterstock.com

Великобритания: Даунинг-стрит, 10

Дом на Даунинг-стрит в Вестминстере является официальной резиденцией премьер-министра Великобритании с 1732 года, когда король Георг II подарил его первому лорду-казначею, которым был в то время сэр Роберт Уолпол. Со временем первого лорда-казначея стали именовать премьер-министром.

Даунинг-стрит,10. ФОТО: Alex Segre / Shutterstock.com

Сингапур: резиденция Sri Temasek

Премьер-министр Сингапура занимает относительно скромный двухэтажный дом на территории дворца президента страны Istana Palace. Здание было построено во времена британского правления в 1869 году.

Резиденция Sri Temasek. ФОТО: Square Box Photos / Shutterstock.com

Германия: ведомство федерального канцлера Bundeskanzleramt

Аппарат канцлера Германии переехал из Бонна в Берлин в 1999 году. Поначалу канцлер работала в разных зданиях, однако в 2001 году было завершено строительство нынешнего, которое одновременно является рабочим местом канцлера и ее официальной резиденцией. Это здание в десять раз больше, чем Белый дом США.

Ведомство федерального канцлера Германии Bundeskanzleramt. ФОТО: Daniela Staerk / Shutterstock.com

Италия: дворец Киджи

Строительство дворца Киджи началось в XVI веке, название он получил от фамилии Папы Римского того времени, семье которого он был продан. Дворцом всегда владели сливки местного общества. С 1961 года дворец Киджи является официальной резиденцией премьер-министра Италии.

Дворец Киджи. ФОТО: Marco Rubino / Shutterstock.com

Нидерланды: дворец Huis ten Bosch - домик в лесу

Строительство дворца в лесу под Гаагой началось в 1645 году. Здание долго переходило из рук в руки стало королевским дворцом в 1815 году, когда король Вильгельм I объявил его своей официальной резиденцией.

Дворец Huis ten Bosch. ФОТО: Shutterstock

Испания: дворец Монкола

С 2018 года дворец в Мадриде, в котором живет и работает премьер-министр Испании, открыт для посетителей. Строительство здания на месте замка, разрушенного во время гражданской войны, началось в 1949 году и было завершено в 1954 году. Автор проекта - архитектор Диего Мендес.

Дворец Монкола. ФОТО: Flizzz/Wikimedia Commons

Греция: президентский дворец

В здании рядом с парламентом Греции в центре Афин с 1974 года проживают президенты страны. Здание было построено для кронпринца Греции в 1897 году и позже стало домом греческой королевской семьи. Монархия в Греции была окончательно свергнута в 1973 году.

Президентский дворец в Греции. ФОТО: Shutterstock

Китай: Чжуннаньхай

Чжуннаньхай - это бывший императорский сад в Пекине, расположенный рядом с Запретным городом. Чжуннаньхай - штаб-квартира Коммунистической партии Китая и Государственного совета Китая, а также официальная резиденция генерального секретаря Коммунистической партии Китая.

Чжуннаньхай. ФОТО: Piotr Piatrouski / Shutterstock.com

Чехия: Крамаржова вилла

Краеугольный камень виллы в стиле необарокко в Праге был заложен в 1911 году. Этот солидный особняк стал резиденцией премьер-министра Чехии с 1998 года.

Крамаржова вилла. ФОТО: islavicek / Shutterstock.com

Перу: дворец правительства

История дворца в столице Перу Лиме восходит к 1535 году, когда Испания отвоевала эту территорию у инков. Дворец является домом для президентов Перу с 1930-х годов.