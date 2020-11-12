Референдум о браке привел к расколу в стане правящей партии

По словам членов входящего в «Отечество» объединения "Правые", они не поддерживают референдум по определению брака, поскольку он раскалывает общество.

«Любые голосования и референдумы, проводящиеся из популистских соображений, отвлекают внимание от реальных проблем страны, приводят к эскалации конфликта в обществе и увеличивают резонанс крайностей», - говорится в заявлении объединения.

Другие внутрипартийные объединения "Отечества" считают, что "Правые" наносят ущерб репутации партии, и обвиняют в этом Тыниса Конси, ведущего деятеля "Правых", который заявил, что у "Отечества" нет единой позиции в определении брака.

Интересный упрек

Конс выразил удивление тем, что члены партии обвинили его в нанесении ущерба репутации.

"Это интересная жалоба. Еще в сентябре генеральный секретарь партии Прийт Сибуль спросил у тысячи членов «Отечества», следует ли в конституции определять брак как союз мужчин и женщин. «60 процентов ответили «да», 31 процент сказали «нет», а девять процентов затруднились ответить», - сказал Конс.

По словам Конса, генеральный секретарь партии Сибуль советует политикам "Отечества" руководствоваться этим результатом и этими ответами.

Против заявления правых выступили четыре объединения "Отечества" - Объединение семей, Женская ассамблея IREN, Христианское общество и объединение Rahvuslased ("Националисты"), которые в совместном заявлении подчеркнули, что "Отечество" еще на партийном съезде подтвердило свою позицию относительно определения брака в Конституции как союза женщины и мужчины.

Список желаний растет

Конс отметил, что у "Отечества" нет программной позиции по вопросу проведения референдумов.

«Референдум о браке был вписан в коалиционное соглашение по просьбе EKRE. Ни тогда, ни позже «Отечество» не обсуждало, как партия относится к проведению регулярных референдумов по повседневным политическим вопросам. Уже сейчас видно, что EKRE не намерена ограничиваться референдумом о браке. Список желаний с вопросами для вынесения на референдум растет», - сказал Конс.

По словам председателя молодежного объединения «Отечества»Карла-Сандера Касе, вполне понятно, что в партии из 8000 членов есть люди, взгляды которых по отдельным вопросам отличаются от программных принципов партии.

"Если какой-то член партии или объединение желают изменить текущую позицию, у них есть возможность сделать это в соответствии с уставом "Отечества", - сказал Касе.

Партнеры "Отечества" по коалиции комментируют внутренние распри партии неохотно. Председатель парламентской фракции EKRE Сийм Похлак заявил, что не считает необходимым вмешиваться во внутренние дела другой партии: "Наш партнер по коалиции - "Отечество", а не "Правые".

Член Центристской партии Яанус Карилайд считает, что председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер может сам разрешить ситуацию. В то же время он признал, что заявление не стало неожиданностью, так как "Правые" всегда хотели коалиции с Партией реформ.

Конс подобные спекуляции не подтвердил: «Совершенно очевидно, что "Правые" не формируют и не разваливают ни одну коалицию».