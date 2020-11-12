Коалиция сформулировала вопрос для референдума

Вопрос направлен на рассмотрение во фракции, чтобы они дали свое одобрение. Первые варианты вопросов стали известны общественности 29 октября. Тогда были предложены два варианта: «Эстонская Республика признает брак только как союз мужчины и женщины?» и «В Эстонской Республике брак действует лишь в случае союза мужчины и женщины?» Новый вариант вопроса входящий в рабочую группу Андрей Коробейник не захотел ни комментировать, ни разглашать: «Все вопросы к Юри Ратасу».

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сказал Postimees, что обсуждение не было жарким, но оно было: «Вопрос состоял в том, как найти решение, которое согласовалось бы с нашим правовым пространством, и чтобы все это по возможности было простым и однозначно понимаемым широкими массами».

Последнюю формулировку вопроса видела и канцлер юстиции. «Я считаю, что это должно быть компетентно с правовой точки зрения», - отметил Сеэдер. Он добавил, что во фракции «Отечества» формулировка будет одобрена: «Я надеюсь, что и в других фракция она найдет положительный отклик»,

Технические нюансы пока обсуждаются

Рабочая группа утвердила днем голосования 25 апреля. Дата еще нуждается в одобрении со стороны парламента, как и утверждение формулировки вопроса.

Председатель республиканской избирательной комиссии Оливер Каськ сообщил в письме председателю конституционной комиссии Алару Ланеманну, что поскольку технические системы находятся в стадии развития, то провести 25 апреля референдум по вопросу брака не удастся. Фракция EKRE этот вопрос еще не обсуждала, но свой вариант решения проблемы у них уже имеется.

1 января будущего года вступают в силу поправки в законы о всенародном голосовании и выборах, согласно которым в использование принимаются электронные списки избирателей. Это позволит избирателям голосовать в любом избирательном пространстве избирательного участка, а при референдуме - в пределах всей Эстонии, написал Каськ: «Развитие системы не будет завершено раньше по той причине, что суммы для покрытия расходов на развитие пока не учтены в государственном бюджете».