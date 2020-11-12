Коалиция сформулировала вопрос для референдума

«Мы договорились в коалиции по формулировке вопроса», - сказал Postimees председатель парламентской фракции EKRE Сийм Похлак.
Вопрос направлен на рассмотрение во фракции, чтобы они дали свое одобрение. Первые варианты вопросов стали известны общественности 29 октября. Тогда были предложены два варианта: «Эстонская Республика признает брак только как союз мужчины и женщины?» и «В Эстонской Республике брак действует лишь в случае союза мужчины и женщины?» Новый вариант вопроса входящий в рабочую группу Андрей Коробейник не захотел ни комментировать, ни разглашать: «Все вопросы к Юри Ратасу».
Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сказал Postimees, что обсуждение не было жарким, но оно было: «Вопрос состоял в том, как найти решение, которое согласовалось бы с нашим правовым пространством, и чтобы все это по возможности было простым и однозначно понимаемым широкими массами».
Последнюю формулировку вопроса видела и канцлер юстиции. «Я считаю, что это должно быть компетентно с правовой точки зрения», - отметил Сеэдер. Он добавил, что во фракции «Отечества» формулировка будет одобрена: «Я надеюсь, что и в других фракция она найдет положительный отклик»,
Технические нюансы пока обсуждаются
Рабочая группа утвердила днем голосования 25 апреля. Дата еще нуждается в одобрении со стороны парламента, как и утверждение формулировки вопроса.
Председатель республиканской избирательной комиссии Оливер Каськ сообщил в письме председателю конституционной комиссии Алару Ланеманну, что поскольку технические системы находятся в стадии развития, то провести 25 апреля референдум по вопросу брака не удастся. Фракция EKRE этот вопрос еще не обсуждала, но свой вариант решения проблемы у них уже имеется.
1 января будущего года вступают в силу поправки в законы о всенародном голосовании и выборах, согласно которым в использование принимаются электронные списки избирателей. Это позволит избирателям голосовать в любом избирательном пространстве избирательного участка, а при референдуме - в пределах всей Эстонии, написал Каськ: «Развитие системы не будет завершено раньше по той причине, что суммы для покрытия расходов на развитие пока не учтены в государственном бюджете».
Сийм Похлак сказал Postimees, что перенос референдума пока не обсуждался: «Если новые электронные списки избирателей к весне не будут запущены в работу, то можно провести референдум по отпечатанным на бумаге спискам. Так, как это предусматривает прежний порядок проведения выборов».