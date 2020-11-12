Чт, 12.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Эстония
  • Министерство юстиции: правительство и Департамент здоровья имеют право обязать носить маски
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Министерство юстиции: правительство и Департамент здоровья имеют право обязать носить маски

Юри Ратас.

ФОТО: OLIVIER MORIN/AFP/Scanpix

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк рассказали о своих новых решениях.

На проведение тестирования выделены дополнительно 4,8 миллиона евро. Есть принципиальная договоренность о поддержании скорой помощи и больниц. Министры еще раз напомнили, что пока настоятельно советуют носить маски. Департамент здоровья в течение этой недели наблюдает за поведением населения, если ситуация не изменится, то ношение масок станет обязательным. 

"У правительства нет цели штрафовать людей", - сказал Танель Кийк. "Тут важней спор: хотим ли мы, чтобы Эстония стала таким государством, которое направляет полицейский ресурс на то, чтобы докучать людям темой масок", - добавил Мартин Хельме. 

Rus.Postimees.ee будет вести прямую трансляцию.

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