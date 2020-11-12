Министерство юстиции: правительство и Департамент здоровья имеют право обязать носить маски

На проведение тестирования выделены дополнительно 4,8 миллиона евро. Есть принципиальная договоренность о поддержании скорой помощи и больниц. Министры еще раз напомнили, что пока настоятельно советуют носить маски. Департамент здоровья в течение этой недели наблюдает за поведением населения, если ситуация не изменится, то ношение масок станет обязательным.