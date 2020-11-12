Выяснилось, как относятся жители Эстонии к солнечным панелям

Популярность солнечной энергии в последние годы скачкообразно выросла. На сегодняшний день в Эстонии построено около 6000 солнечных электростанций.

По словам руководителя по продажам распределенной энергии Eesti Energia Микка Тоотси, люди пришли к пониманию, что Эстония – очень хорошее место для производства солнечной электроэнергии.

«Годовой объем энергии солнечного излучения у нас примерно такой же, как в Центральной Германии, но по причине более низкой температуры воздуха панели в Эстонии работают с большей производительностью. В Эстонии пиковые показатели работы солнечных панелей приходятся на апрель-май, когда нет облаков и на улице достаточно прохладно», – сказал Тоотси.

Хотя сейчас уже темнеет довольно рано, по словам Тоотси, осень является лучшим временем для начала планирования солнечной электростанции, потому что в этом случае станция будет готова к весне, и есть возможность получить практически весь объем производства солнечной энергии в следующем году.

«Солнечные панели – это полезная во многих отношениях инвестиция. Количество покупаемой из сети электроэнергии уменьшается, что приводит к снижению сетевой платы и государственных налогов. Кроме того, можно получить дополнительный доход от продажи электроэнергии, оставшейся от потребления и направленной в сеть», – добавил Тоотси.

По словам Тоотси, расчеты показывают, что средняя станция окупается за десять лет. Для предприятий, продуктовых магазинов, промышленных зданий, животноводческих ферм этот период зачастую бывает еще короче, поскольку произведенное солнечное электричество немедленно потребляется на месте.