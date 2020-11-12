Продаете свое жилье? Покупатель обязательно задаст вам эти семь вопросов

С продажей недвижимости связано множество нюансов. Первоначальная информация о выставленном на продажу объекте обычно содержится в рекламном объявлении, но есть ряд вопросов, которые потенциальные покупатели непременно зададут на месте. Ответы на них имеют большое значение при принятии решения о покупке, пишет Kodustiil.
Маклер бюро недвижимости Uus Maa Кароль Саарик перечисляет семь главных опросов, ответы на которые должен знать каждый продавец своего жилища.
Почему продаете?
В большинстве случаев причины вполне объективны - увеличение или уменьшение семьи, дети вылетели из гнезда, необходимость переезда в другой город и так далее. Не стесняйтесь говорить правду.
У вас тихие соседи?
На первый взгляд этот вопрос может показаться продавцу неуместным, но если заглянуть в статью закона, которая гласит, что продавец должен информировать покупателя обо всем, к чему он испытывает не праздный интерес. Соседи, конечно, входят в сферу интересов покупателя.
Вы перестраивали свою квартиру / дом?
Если вы ответите «да», вас спросят о проекте и прочей документации.
Какие планы у квартирного товарищества?
Активное товарищество - большой плюс. В то же время эта информация поможет спланировать, как реализация планов правления отразится на счетах за коммунальные услуги.
Если бы вы остались здесь жить, что бы вы поменяли / отремонтировали?
Этот вопрос направлен, в частности, на то, чтобы узнать о работах, которые следует выполнить немедленно, хотя, возможно, это небольшие недочеты. Речь не идет о скрытых недостатках, о которых вы обязаны сообщить в любом случае.
Почему вы в свое время купили именно этот дом / квартиру?
Вот тут-то самое время рассказать обо всех достоинствах.
Сколько времени займет дорога до центра?
Расскажите, сколько у вас уходит на дорогу до центра и обратно утром, вечером, в час пик, на машине и на общественном транспорте.