Продаете свое жилье? Покупатель обязательно задаст вам эти семь вопросов

Маклер бюро недвижимости Uus Maa Кароль Саарик перечисляет семь главных опросов, ответы на которые должен знать каждый продавец своего жилища.

Почему продаете?

В большинстве случаев причины вполне объективны - увеличение или уменьшение семьи, дети вылетели из гнезда, необходимость переезда в другой город и так далее. Не стесняйтесь говорить правду.

У вас тихие соседи?

На первый взгляд этот вопрос может показаться продавцу неуместным, но если заглянуть в статью закона, которая гласит, что продавец должен информировать покупателя обо всем, к чему он испытывает не праздный интерес. Соседи, конечно, входят в сферу интересов покупателя.

Вы перестраивали свою квартиру / дом?

Если вы ответите «да», вас спросят о проекте и прочей документации.

Какие планы у квартирного товарищества?

Активное товарищество - большой плюс. В то же время эта информация поможет спланировать, как реализация планов правления отразится на счетах за коммунальные услуги.

Если бы вы остались здесь жить, что бы вы поменяли / отремонтировали?

Этот вопрос направлен, в частности, на то, чтобы узнать о работах, которые следует выполнить немедленно, хотя, возможно, это небольшие недочеты. Речь не идет о скрытых недостатках, о которых вы обязаны сообщить в любом случае.

Почему вы в свое время купили именно этот дом / квартиру?

Вот тут-то самое время рассказать обо всех достоинствах.

Сколько времени займет дорога до центра?