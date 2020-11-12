В Силах обороны коронавирус выявлен у 66 военнослужащих

С солдатами, помещенными на карантин, можно связаться через их личные мобильные телефоны, а также можно отправить посылки по почте.

Насколько известно изданию, инфицированные есть в военных частях в Тапа и Йыхви.

Заражение призывников вирусом не повлияет на прохождение службы, но больше внимания будет уделяться необходимости социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты и средств гигиены.

Силы обороны ограничивают выдачу призывникам увольнительных

Из-за коронавируса Силы обороны реализуют в своих подразделениях дополнительные меры по предотвращению распространения вируса, при необходимости также будет ограничена выдача увольнительных на призывникам и организация выездных дней.