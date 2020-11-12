В Силах обороны коронавирус выявлен у 66 военнослужащих

На сегодняшний день в Силах обороны диагностирован коронавирус у 66 человек, 53 из них - призывники. Все зараженные призывники связались со своими близкими, пишет Postimees.
С солдатами, помещенными на карантин, можно связаться через их личные мобильные телефоны, а также можно отправить посылки по почте.
Насколько известно изданию, инфицированные есть в военных частях в Тапа и Йыхви.
Заражение призывников вирусом не повлияет на прохождение службы, но больше внимания будет уделяться необходимости социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты и средств гигиены.
Силы обороны ограничивают выдачу призывникам увольнительных
Из-за коронавируса Силы обороны реализуют в своих подразделениях дополнительные меры по предотвращению распространения вируса, при необходимости также будет ограничена выдача увольнительных на призывникам и организация выездных дней.
Во всех частях Сил обороны приняты более строгие меры для предотвращения распространения вируса. Внедрены соблюдение дистанции, ношение масок, средств индивидуальной защиты и средств гигиены. Командирам дано задание составить возможный план удаленной работы, и собрания будут проходить виртуально. В настоящее время вопрос об увольнительных решают командиры частей в соответствии с ситуацией и планами обучения.