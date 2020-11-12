Ремонт переезда на Пальяссааре: хотели как лучше, получилось как всегда

«На железнодорожном переезде 10 ноября начался ремонт дороги, который должен закончиться 16 ноября. Во вторник утром в сторону улицы Пальяссааре от улиц Теэстузе, Ситси и Сыле стояли огромные пробки, поскольку временная дорога не справлялась с транспортным потоком. Результат: люди опоздали на работу, общественный транспорт выбился из графика, кто-то не попал к врачу», - сообщают жители города.

По словам очевидцев, затор растягивался на километры и стоять в пробке приходилось больше часа: «Складывается ощущение, что всех живущих и работающих на Пальяссааре держат в заложниках», - возмущаются они.

В Транспортном департаменте Таллинна объяснили, что заказчиком дорожных работ является Эстонская железная дорога. Реализует проект фирма LEONHARD WEISS OÜ: «Речь идёт о железнодорожном переезде, и по-другому там работы не выполнить. Если переезд не отремонтировать, скоро там вообще будет невозможно ездить».

Как отметил руководитель строительной службы Эстонской железной дороги Рихо Вяткин, железная дорога тоже недовольна тем решением, которое было придумано строителем: «Мы попросили в срочном порядке организовать движение так, чтобы в течение строительных работ железную дорогу было можно пересекать как на автомобилях, так и пешком».