Нотариусы: по сравнению с прошлым годом количество сделок с недвижимостью восстановилось

Вместе с тем, количество сделок с недвижимостью, составляющих значительную часть нотариальных действий, уменьшилось всего на один процент. Быстрый рост демонстрирует и количество хорошо зарекомендовавших себя сделок с дистанционным заверением, число которых за последние несколько месяцев опередило количество таких сделок в Латвии.

«На фоне уже почти девяти месяцев экономической неопределенности снижение количества сделок вполне ожидаемо, но положительным моментом является то, что влияние на рынок недвижимости не стало существенным. Если в октябре общий объем нотариальных сделок снизился по сравнению с предыдущим годом почти на 8%, то количество сделок с недвижимостью сократилось за это время менее, чем на полпроцента», - сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

В третьем квартале на сделки с недвижимостью пришлась почти четверть от всех совершенных нотариусами сделок: 18 943 из 78 469. По словам Саар-Йохансон, количество нотариальных сделок, таким образом, практически восстановилось по сравнению с первым полугодием и вторым кварталом. «Например, во втором квартале падение было особенно заметным, потому что тогда количество нотариальных сделок уменьшилось почти на треть», - добавила Саар-Йохансон. В первом полугодии общее количество сделок уменьшилось на 15%, а сделок с недвижимостью - на 9%.

По данным Нотариальной палаты, запущенная в феврале услуга дистанционного заверения внесла значительный вклад в обеспечение нотариальных услуг во время чрезвычайного положения и после него. «Сегодня в Эстонии было осуществлено уже почти 7000 таких сделок. А, например, в Латвии, где подобная услуга была запущена в 2018 году, количество сделок дистанционного заверения сейчас немногим превышает 2300. Свою роль здесь, несомненно, сыграли как пандемия, так и большая ответственность жителей Эстонии и их доверие цифровым решениям, – сказала Саар-Йохансон. – Теперь, когда число заражений вновь растет, определенно не стоит забывать о возможности дистанционного заверения и при необходимости использовать именно его».