Итоги вербовочной кампании реформистов: партию покинули два человека

По состоянию на 6 октября в Партии реформ числилось 11 351 человек, а через месяц, 11 ноября, их количество сократилось до 11 349, сообщает ERR.

Генеральный секретарь Партии реформ Эрки Келдо сказал, что хоть численность партии и сократилось, с помощью кампании им удалось завербовать пару десятков новых членов.

По его словам, целью стоившей несколько десятков тысяч евро кампании не было привлечение новых членов. Она проводилась для того, чтобы найти людей, которым не нравится политика нынешнего правительства.