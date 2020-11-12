Жертва Широкова упорно добивается суда над футболистом за покушение на убийство

Потерпевшая сторона недовольна тем, что не получила от московской прокураторы никакой реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Они добивались переквалификации дела с более легкой статьи на покушение на убийство, передает "Спорт-Экспресс" .

В начале ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу, вскоре оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Широкову вменяется "умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений". По этой статье (п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ) футболисту грозит до двух лет лишения свободы .

Данченков в своей жалобе просит передать материалы уголовного дела в СК для проведения доследственной проверки и возбуждения дела о покушении на убийство .

"Если органы предварительного расследования и прокуратура не согласятся с квалификацией деяний Широкова Романа Николаевича, как покушение на убийство, то привлечь его к уголовной ответственности за покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - цитирует жалобу ТАСС.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" во время любительского футбольного матча. Широков избил ногами арбитра, показавшего ему красную карточку. Момент нападения был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, что судья упал на газон от удара в лицо, после чего футболист пнул ногой уже лежащего арбитра.

Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

На следующий день Роман принес извинения потерпевшему, организаторам турнира, партнерам по команде и зрителям, назвав свой поступок неподобающим. Однако арбитр снял побои (их квалифицировали как легкий вред здоровью) и подал заявление в полицию.

В ходе очной ставки Широков сообщил дознавателю, что Данченков спровоцировал его грубыми и надменными репликами, которые его эмоционально задели и вынудили совершить неприемлемый поступок. Данченков же заявил, что не оскорблял футболиста и применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в свой адрес.