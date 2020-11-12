Картина дня: рекордное число заразившихся COVID-19, кандидат на пост главы МДВ и референдум раздора

Министерство юстиции: правительство и Департамент здоровья имеют право обязать носить маски

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк рассказали о своих новых решениях. Читать далее...

Рекорд побит: в Эстонии за сутки выявлено 374 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии при анализе новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 374 пробы дали положительный результат. Это рекордный показатель. Больше всего положительных проб прибавилось в Харьюмаа. Читать далее...

Референдум о браке привел к расколу в стане правящей партии

Референдум о браке, внесенный в коалиционное соглашение, оказался пробным камнем для одной из правящих партий. В последние дни партия «Отечество» через средства массовой информации вела словесную войну с внутрипартийным объединением правых по вопросу о том, остается ли партия по-прежнему единодушной в вопросе определения брака. Читать далее...

Мартин Хельме: кандидат на пост главы МВД определится на новой неделе

Глава EKRE и министр финансов Мартин Хельме заявил на пресс-конференции, что все имена, которые до сих пор упоминались в СМИ в качестве кандидатов на должность министра внутренних дел, неверны. Читать далее...

Эксперт: ближайшие дни будут решающими для Эстонии

В последние дни количество случаев заражений коронавирусом в Эстонии оставалось стабильным, и ближайшие дни будут решающими, будет ли кривая распространения инфекции резко расти или мы избежим худшего, сказал составивший модель прогнозирования развития пандемии и член научного совета Марио Кадастик. Читать далее...

В Силах обороны коронавирус выявлен у 66 военнослужащих

На сегодняшний день в Силах обороны диагностирован коронавирус у 66 человек, 53 из них - призывники. Все зараженные призывники связались со своими близкими. Читать далее...

Вышедший на свободу паэский бомбист по-прежнему считается опасным

Державший жителей Ласнамяэ в страхе в конце 1990-х в начале 2000-х годов Мярт Рингмаа вчера освободился из Вируской тюрьмы. 82-летний Рингмаа полностью отбыл 15-летний срок заключения, который ему назначили за две невзорвавшиеся в 2001 и 2003 годах в Ласнамяэ бомбы. Читать далее...

Хельме: с Каей Каллас во главе Партии реформ нормальной политической атмосферы не будет

По мнению председателя EKRE Мартина Хельме, до тех пор, пока Партию реформ возглавляет Кая Каллас, в Эстонии не возникнет нормальная политическая обстановка. Читать далее...

Ремонт переезда на Пальяссааре: хотели как лучше, получилось как всегда

По словам очевидцев, затор растягивался на километры и стоять в пробке приходилось больше часа: «Складывается ощущение, что всех живущих и работающих на Пальяссааре держат в заложниках», - возмущаются они.

Коалиция сформулировала вопрос для референдума

Вопрос направлен на рассмотрение во фракции, чтобы они дали свое одобрение. Первые варианты вопросов стали известны общественности 29 октября. Читать далее...