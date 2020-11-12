Картина дня: рекордное число заразившихся COVID-19, пожар в Ласнамяэ и референдум раздора

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 ноября.
Рекорд побит: в Эстонии за сутки выявлено 374 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии при анализе новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 374 пробы дали положительный результат. Это рекордный показатель. Больше всего положительных проб прибавилось в Харьюмаа. Читать далее...
Министерство юстиции: правительство и Департамент здоровья имеют право обязать носить маски
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк рассказали о своих новых решениях. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Пожар в ласнамяэской девятиэтажке: погибла пожилая женщина
На улице Кивила в Ласнамяэ произошел пожар. Горела открытым пламенем квартира многоэтажного дома. В огне погибла пожилая женщина. Читать далее...
Правительство ввeло согласованные во вторник ограничения
Правительство cвоим распоряжением ввело дополнительные условия, которые должны соблюдать посетители во время пребывания и передвижения в магазинах, торговых центрах, точках общепита и развлекательных заведениях, а также участники публичных собраний и мероприятий, на которых для публики не предусмотрены стационарные места. Заведения общепита и развлекательные должны быть закрыты для времяпрепровождения на месте с 00.00 часов, разрешено продавать еду навынос. Новый порядок начнет действовать с понедельника, 16 ноября. Читать далее...
Референдум о браке привел к расколу в стане правящей партии
Референдум о браке, внесенный в коалиционное соглашение, оказался пробным камнем для одной из правящих партий. В последние дни партия «Отечество» через средства массовой информации вела словесную войну с внутрипартийным объединением правых по вопросу о том, остается ли партия по-прежнему единодушной в вопросе определения брака. Читать далее...
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ К ЮРИ РАТАСУ 〉 Где заботливое государство, которое ты обещал?
С уходом Марта Хельме из правительства обнаружилась красная черта для Юри Ратаса: следующего президента Соединенных Штатов, нашего самого главного союзника, оскорблять нельзя. Но столь же ясно стало и то, что сегодня позволено делать членам команды Ратаса, чтобы ничего не произошло: унижать, насмехаться, раскалывать общество, оскорблять, унижать собственный народ, говорит журналист Postimees Сандер Пунамяэ в своем обращении к премьер-министру. Читать далее...
Мартин Хельме: кандидат на пост главы МВД определится на новой неделе
Глава EKRE и министр финансов Мартин Хельме заявил на пресс-конференции, что все имена, которые до сих пор упоминались в СМИ в качестве кандидатов на должность министра внутренних дел, неверны. Читать далее...
Эксперт: ближайшие дни будут решающими для Эстонии
В последние дни количество случаев заражений коронавирусом в Эстонии оставалось стабильным, и ближайшие дни будут решающими, будет ли кривая распространения инфекции резко расти или мы избежим худшего, сказал составивший модель прогнозирования развития пандемии и член научного совета Марио Кадастик. Читать далее...
В Силах обороны коронавирус выявлен у 66 военнослужащих
На сегодняшний день в Силах обороны диагностирован коронавирус у 66 человек, 53 из них - призывники. Все зараженные призывники связались со своими близкими. Читать далее...
Вышедший на свободу паэский бомбист по-прежнему считается опасным
Державший жителей Ласнамяэ в страхе в конце 1990-х в начале 2000-х годов Мярт Рингмаа вчера освободился из Вируской тюрьмы. 82-летний Рингмаа полностью отбыл 15-летний срок заключения, который ему назначили за две невзорвавшиеся в 2001 и 2003 годах в Ласнамяэ бомбы. Читать далее...
Хельме: с Каей Каллас во главе Партии реформ нормальной политической атмосферы не будет
По мнению председателя EKRE Мартина Хельме, до тех пор, пока Партию реформ возглавляет Кая Каллас, в Эстонии не возникнет нормальная политическая обстановка. Читать далее...
Ремонт переезда на Пальяссааре: хотели как лучше, получилось как всегда
По словам очевидцев, затор растягивался на километры и стоять в пробке приходилось больше часа: «Складывается ощущение, что всех живущих и работающих на Пальяссааре держат в заложниках», - возмущаются они.
Коалиция сформулировала вопрос для референдума
Вопрос направлен на рассмотрение во фракции, чтобы они дали свое одобрение. Первые варианты вопросов стали известны общественности 29 октября. Читать далее...
Торговая палата: Эстония хочет ввести неразумные ограничения для иностранной рабочей силы
По оценке Торгово-промышленной палаты Эстонии, в законопроекте Закона о работе в Эстонии имеются неразумные ограничения, которые в итоге негативно отразятся на экономике Эстонии. Для выражения своего мнения палата обратилась в Конституционную комиссию парламента. В числе прочего палата считает, что поправки снижают для молодых иностранных талантов привлекательность Эстонии как места жительства и работы. Читать далее...
В McDonald’s мужчина ударил женщину: нападавшего задержали бойцы группы быстрого реагирования
Вчера в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Пярну в точке общепита 36-летний мужчина ударил свою 23-летнюю спутницу жизни. Читать далее...
В Эстонии до сих пор нет ни одного случая гриппа, но распространяются другие вирусы
По данным Департамента здоровья, в Эстонии в этом сезоне не подтвердился еще ни один случай заболевания вирусом гриппа, в то время как количество обращений к врачу по поводу острых вирусных инфекций продолжает расти. Риновирус продолжает оставаться наиболее распространенным заболеванием. Читать далее...
Коронавирус у учителя начальных классов отправил на домашнее обучение 40 детей
Учитель начальных классов школы Азери, заболевший в конце прошлой недели, вчера сдал положительный тест на коронавирус. В четверг и пятницу он обучал около 40 детей, все из которых будут теперь учиться дистанционно до 20 ноября. Читать далее...
Отравление Навального: Россия ввела ответные санкции против граждан ФРГ и Франции
Россия приняла контрмеры в ответ на санкции, введенные Евросоюзом против ряда европейских должностных лиц из-за отравления известного оппозиционера Алексея Навального. "Эти санкции будут направлены против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", - сообщил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве в четверг, 12 января. Читать далее...
Ставший знаменитостью пыльтсамааский подземный житель отправлен в больницу
Житель Пыльтсамаа Яак Элиас долгие годы жил под развалинами старого хуторского дома, словно в пещере. Слепой старик передвигался по двору при помощи веревок, привязанных к деревьям, и годами не мылся. В понедельник Яака доставили в больницу Пыльтсамаа, где он будет обследован и какое-то время будет находиться под наблюдением врачей. Читать далее...
В Эстонии появится новая компания-единорог, стоимость которой превышает миллиард долларов
Эстонское предприятие по продаже программного обеспечения Pipedrive подписало на этой неделе договор о продаже контрольного пакета акций американской инвестиционной компании Vista Equity Partners, в результате чего Pipedrive станет компанией-единорогом, то есть стоимость компании превысит один миллиард долларов. Читать далее...
Большая часть учителей в Эстонии непреднамеренно нарушает Закон о защите личных данных
Из-за коронавируса в Эстонии стало значительно активнее применяться электронное обучение, и многим школам и учителям пришлось выяснить, что такое Закон о защите личных данных, или GDPR. Однако, поскольку подавляющее большинство учителей не изучили правила, они по-прежнему по незнанию нарушают закон, когда имеют дело с работами учащихся, представленными в цифровом виде. Читать далее...
Правило 2+2 в зале грозит театрам трагедией
С понедельника правило двухметровой дистанции будет применяться и к посетителям в заведениях общественного питания и развлечений, а в одной группе людей может быть до десяти человек. А что ждет посетителей театров? Читать далее...
Два сотрудника Клиники ТУ заразились коронавирусом
У двух сотрудников Клиники Тартуского университета подтверждено заболевание коронавирусом. Начальник отдела по связи с общественностью Хелен Каю сказала, что сотрудники заразились не на рабочем месте и что двое больных сотрудников правильно использовали средства индивидуальной защиты при выполнении своих рабочих обязанностей. Читать далее...