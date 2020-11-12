Картина дня: рекордное число заразившихся COVID-19, пожар в Ласнамяэ и референдум раздора

На сегодняшний день в Силах обороны диагностирован коронавирус у 66 человек, 53 из них - призывники. Все зараженные призывники связались со своими близкими. Читать далее...

Вышедший на свободу паэский бомбист по-прежнему считается опасным

Державший жителей Ласнамяэ в страхе в конце 1990-х в начале 2000-х годов Мярт Рингмаа вчера освободился из Вируской тюрьмы. 82-летний Рингмаа полностью отбыл 15-летний срок заключения, который ему назначили за две невзорвавшиеся в 2001 и 2003 годах в Ласнамяэ бомбы. Читать далее...

Хельме: с Каей Каллас во главе Партии реформ нормальной политической атмосферы не будет

По мнению председателя EKRE Мартина Хельме, до тех пор, пока Партию реформ возглавляет Кая Каллас, в Эстонии не возникнет нормальная политическая обстановка. Читать далее...

Ремонт переезда на Пальяссааре: хотели как лучше, получилось как всегда

По словам очевидцев, затор растягивался на километры и стоять в пробке приходилось больше часа: «Складывается ощущение, что всех живущих и работающих на Пальяссааре держат в заложниках», - возмущаются они.

Коалиция сформулировала вопрос для референдума

Вопрос направлен на рассмотрение во фракции, чтобы они дали свое одобрение. Первые варианты вопросов стали известны общественности 29 октября. Читать далее...

Торговая палата: Эстония хочет ввести неразумные ограничения для иностранной рабочей силы

По оценке Торгово-промышленной палаты Эстонии, в законопроекте Закона о работе в Эстонии имеются неразумные ограничения, которые в итоге негативно отразятся на экономике Эстонии. Для выражения своего мнения палата обратилась в Конституционную комиссию парламента. В числе прочего палата считает, что поправки снижают для молодых иностранных талантов привлекательность Эстонии как места жительства и работы. Читать далее...

В McDonald’s мужчина ударил женщину: нападавшего задержали бойцы группы быстрого реагирования

Вчера в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Пярну в точке общепита 36-летний мужчина ударил свою 23-летнюю спутницу жизни. Читать далее...

В Эстонии до сих пор нет ни одного случая гриппа, но распространяются другие вирусы

По данным Департамента здоровья, в Эстонии в этом сезоне не подтвердился еще ни один случай заболевания вирусом гриппа, в то время как количество обращений к врачу по поводу острых вирусных инфекций продолжает расти. Риновирус продолжает оставаться наиболее распространенным заболеванием. Читать далее...

Коронавирус у учителя начальных классов отправил на домашнее обучение 40 детей

Учитель начальных классов школы Азери, заболевший в конце прошлой недели, вчера сдал положительный тест на коронавирус. В четверг и пятницу он обучал около 40 детей, все из которых будут теперь учиться дистанционно до 20 ноября. Читать далее...

Отравление Навального: Россия ввела ответные санкции против граждан ФРГ и Франции