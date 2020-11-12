Мартин Хельме: кандидат на пост главы МВД определится на новой неделе

«Все домыслы в СМИ о новом министре внутренних дел ошибочны. В конце этой недели я представлю нового кандидата в министры внутренних дел на электронном совете. Кандидат на пост министра внутренних дел будет объявлен на новой неделе», - сказал Мартин Хельме.

Министр внутренних дел Март Хельме объявил в понедельник, что подает в оставку и вернется в Рийгикогу. В воскресенье министр Хельме заявил в радиопередаче, что Джо Байден коррумпирован.

В субботу председатель партии Мартин Хельме сообщил совету EKRE, что на президентских выборах в США были широко распространены фальсификации, и провел параллели с Беларусью.

Заявления Хельме осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр юстиции Райво Аег (Батькивщина), а также ряд других членов правящей коалиции. Кроме того, в заявлениях Хельмете осуждалась и президент Керсти Кальюла, заявившая, что это нападение на эстонскую демократию и безопасность.

В субботу председатель партии Мартин Хельме сообщил совету EKRE, что на президентских выборах в США были широко распространены фальсификации, и провел параллели с Беларусью.

Заявления Хельме осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр юстиции Райво Аэг (Отечество), а также ряд других членов правящей коалиции.