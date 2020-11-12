В Таллиннской тюрьме зафиксирован новый случай коронавируса

Таким образом, всего в Таллиннской тюрьме коронавирус диагностирован у семи заключенных и шести сотрудников.

В среду также поступил положительный результат теста одного из заключенных Вируской тюрьмы. Заключенный, предыдущий тест которого дал отрицательный результат, в то время, когда коронавирус попал в тюрьму, находился в отделении с заключенными из языковой группы, через которую вирус начал распространяться по тюрьме.

Также поступили положительные результаты на тесты троих сотрудников Вируской тюрьмы. Таким образом, всего среди отбывающих наказание в Вируской тюрьме коронавирус диагностирован у 190 заключенных, из которых трое госпитализированы. Среди сотрудников тюрьмы коронавирус диагностирован у 14.