Торговая палата: Эстония хочет ввести неразумные ограничения для иностранной рабочей силы

По оценке Торгово-промышленной палаты Эстонии, в законопроекте Закона о работе в Эстонии имеются неразумные ограничения, которые в итоге негативно отразятся на экономике Эстонии. Для выражения своего мнения палата обратилась в Конституционную комиссию парламента. В числе прочего палата считает, что поправки снижают для молодых иностранных талантов привлекательность Эстонии, как места жительства и работы.
Законопроектом хотят ограничить возможность работодателей принять иностранца на работу в случае, если в течение последнего года с конкретного рабочего места был сокращен работник. Если в апреле предприятие из-за уменьшения заказов сократило 50 работников, а на данный момент заказы восстановились и предприятие хочет создать 60 рабочих мест, но в Эстонии невозможно найти всех работников, то, исходя из эстонских законов, предприниматель не может нанять на работу иностранца раньше, чем с момента сокращения места не пройдет один год.
По оценке палаты, конкурентная привлекательность эстонских предприятий заключается в гибкости, но такое изменение закона ограничит возможности предприятий быстро реагировать на происходящие в экономике изменения, таким образом, нанося серьезный ущерб конкурентоспособности эстонских предприятий в мире.
Руководитель отдела политики Торговой палаты Марко Удрас сказал, описывая изменения, что неясно, какова цель изменений: «Согласно пояснительной записке хотят исключить замену местной рабочей силы иностранной, но в Законе об иностранцах уже есть некоторые методы, которые снижают именно этот риск».
Удрас привел в пример, что если местному работнику работодатель может платить минимальную зарплату в размере 584 евро в месяц, то работнику из третьей страны нужно платить минимум 1407 евро в месяц. Он подчеркнул, что предприятия всегда при первой возможности берут на работу местных жителей.
«Законопроект является и слабым законотворчеством, поскольку позволяет недобросовестному работодателю очень просто обходить введенные ограничения. Например, вместо приема на работу иностранного работника можно воспользоваться услугой аренды рабочей силы, и в таком случае работодателю не нужно подтверждать, что рабочее место не было сокращено в течение последнего года», - добавил Удрас.
Законопроектом сокращается и период работы в Эстонии сезонных работников. Согласно поправкам, краткосрочная работа в Эстонии в качестве сезонного работника будет разрешена вместо 270 нынешних да 185 дней в течение 365 дней. По информации палаты, работодателям неясно, для чего нужна такая поправка. «Поправка серьезно мешает деятельности предприятий, и не принесет стране никакой пользы. Также не поможет такое изменение защитить местный рынок труда, поскольку по опыту этого года можно смело утверждать, что даже в случае большей чем прежде безработицы предприниматели не могут найти на местном рынке труда достаточного количества работников. Кроме того, в определенных сферах деятельности сезонная работа продолжается дольше шести месяцев, например, в рыболовстве сезон продолжается до восьми месяцев, что заставит предпринимателя в середине сезона менять работников».
Согласно законопроекту, в будущем работа иностранцев в Эстонии может быть разрешена лишь в том случае, если он работает на полном рабочем месте. Цель поправок – исключить споры о выполнении зарплатных критериев, например, при работе с частичной занятостью и создать правовую ясность.
Палата поддерживает создание правовой ясности, но в то же время предприниматели не поддерживают поправки, поскольку ими пытаются неразумно ограничить возможности работодателя и работника договориться об удовлетворяющем обоих рабочем времени. Например, если высококвалифицированный иностранец хочет работать в Эстонии с понедельника по четверг по восемь часов в день, а работодатель с этим согласен и зарплата работника в таком случае составляет 3000 евро, то законопроект не разрешает сторонам об этом договориться, что неразумно.
Из законопроекта, по оценке палаты, не понять, может ли имеющий временный вид на жительство для работы в Эстонии иностранец и дальше работать в стране у нескольких работодателей? Палата считает, что разумно было бы разрешить по желанию иностранца работать у разных работодателей.
Кроме того, считает палата, запрет на частичную рабочую занятость не решает споры, связанные с зарплатными критериями, поскольку иностранца можно взять на работу на полную ставку, но если использовать возможность неоплачиваемого отпуска ежемесячный доход упадет ниже зарплатного критерия.
Согласно законопроекту, привоз семьи иностранного работника усложнится. А именно, визу для несовершеннолетнего ребенка работающего временно в Эстонии иностранца на тех же условиях дадут, только если иностранец растит ребенка в одиночку. Во всех остальных случаях члены семьи иностранца визу на тех же условиях не получат.
Проведенный среди членов Торговой палаты опрос показал, что более трети ответивших поддерживают эту поправку. Но более половины ответивших высказались против. Предприниматели привели пример, что самые большие проблемы при вербовке специалистов высшего уровня возникает тогда, когда страна подает сигнал, что их там не ждут, поскольку им не разрешают взять с собой семью.
«Ограничение на привоз семьи в случае краткосрочных работников и не требуется, поскольку речь одет о больших затратах, и такой возможностью пользуется меньшинство, поэтому нет смысла ограничивать привоз семей в Эстонию для того, чтобы помешать в этом в единичных случаях», - отметила палата.