Торговая палата: Эстония хочет ввести неразумные ограничения для иностранной рабочей силы

Законопроектом хотят ограничить возможность работодателей принять иностранца на работу в случае, если в течение последнего года с конкретного рабочего места был сокращен работник. Если в апреле предприятие из-за уменьшения заказов сократило 50 работников, а на данный момент заказы восстановились и предприятие хочет создать 60 рабочих мест, но в Эстонии невозможно найти всех работников, то, исходя из эстонских законов, предприниматель не может нанять на работу иностранца раньше, чем с момента сокращения места не пройдет один год.

По оценке палаты, конкурентная привлекательность эстонских предприятий заключается в гибкости, но такое изменение закона ограничит возможности предприятий быстро реагировать на происходящие в экономике изменения, таким образом, нанося серьезный ущерб конкурентоспособности эстонских предприятий в мире.

Руководитель отдела политики Торговой палаты Марко Удрас сказал, описывая изменения, что неясно, какова цель изменений: «Согласно пояснительной записке хотят исключить замену местной рабочей силы иностранной, но в Законе об иностранцах уже есть некоторые методы, которые снижают именно этот риск».

Удрас привел в пример, что если местному работнику работодатель может платить минимальную зарплату в размере 584 евро в месяц, то работнику из третьей страны нужно платить минимум 1407 евро в месяц. Он подчеркнул, что предприятия всегда при первой возможности берут на работу местных жителей.

«Законопроект является и слабым законотворчеством, поскольку позволяет недобросовестному работодателю очень просто обходить введенные ограничения. Например, вместо приема на работу иностранного работника можно воспользоваться услугой аренды рабочей силы, и в таком случае работодателю не нужно подтверждать, что рабочее место не было сокращено в течение последнего года», - добавил Удрас.

Законопроектом сокращается и период работы в Эстонии сезонных работников. Согласно поправкам, краткосрочная работа в Эстонии в качестве сезонного работника будет разрешена вместо 270 нынешних да 185 дней в течение 365 дней. По информации палаты, работодателям неясно, для чего нужна такая поправка. «Поправка серьезно мешает деятельности предприятий, и не принесет стране никакой пользы. Также не поможет такое изменение защитить местный рынок труда, поскольку по опыту этого года можно смело утверждать, что даже в случае большей чем прежде безработицы предприниматели не могут найти на местном рынке труда достаточного количества работников. Кроме того, в определенных сферах деятельности сезонная работа продолжается дольше шести месяцев, например, в рыболовстве сезон продолжается до восьми месяцев, что заставит предпринимателя в середине сезона менять работников».

Согласно законопроекту, в будущем работа иностранцев в Эстонии может быть разрешена лишь в том случае, если он работает на полном рабочем месте. Цель поправок – исключить споры о выполнении зарплатных критериев, например, при работе с частичной занятостью и создать правовую ясность.