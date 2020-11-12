Галерея ⟩ Пожар в ласнамяэской девятиэтажке: погибла пожилая женщина

На улице Кивила в Ласнамяэ произошел пожар. Горела открытым пламенем квартира многоэтажного дома. В огне погибла пожилая женщина, пишет Postimees.
В 14.29 в Центр тревоги сообщили, что в Ласнамяэ на улице Кивила горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома.
На вызов отреагировали спасательные команды из Кесклинна, Ласнамяэ, Мууга и Пирита. На месте также скорая помощь и полиция.
Спустя час пожар локализовали. Вынесенная из квартиры пожилая женщина, которую скорая пыталась реанимировать, умерла.