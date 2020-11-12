EKRE хочет передать национальное вещание в подчинение государства

Член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Калле Грюнталь инициировал в понедельник в Рийгикогу законопроект о внесении поправок в Закон о национальном вещании, цель которого, по словам инициатора, - обеспечить политический баланс, чтобы программы не отдавали предпочтение одной партии или политическому движению над другим, пишет Postimees.
Рейн Вейдеманн, председатель Совета по вещанию, прямо называет законопроект попыткой поставить национальное вещание под государственный контроль.
Председатель собирающейся обсудить законопроект комиссии по культуре Ааду Муст более дипломатичен в своих заявлениях, но, по его словам, законопроект в представленном виде, вероятно, будет объединен с проектом поправки к Закону о национальном телерадиовещании.
По словам Грюнталя, чтобы доказать необходимость законопроекта, не нужно заходить слишком далеко в прошлое. "В передаче Ringvaade, которую вел Марко Рейкоп, в последнее время много говорилось об однополых браках, но я не заметил, чтобы классическая концепция брака, то есть брак между мужчиной и женщиной, обсуждалась на ETV в том же ключе", - сказал Грюнталь.
По словам члена EKRE, у него также сложилось впечатление, что ERR уделяет больше внимания демократической избирательной кампании, когда речь идет о президентских выборах в США, чем республиканской.
«Различные подходы и выводы относительно Дональда Трампа не всегда были в ERR самыми позитивными», - сказал Грюнталь.
Он признал, что все это его оценка как зрителя и что эталон измерений, по которому можно оценить сбалансированность программы, составить очень сложно.
В законопроекте Грюнталя на самом деле нет ничего нового: EKRE уже давно обвиняет национальное вещание в предвзятости. Урмас Рейтельманн, который ушел с поста члена Совета по вещанию из-за своего оскорбительного поста в социальных сетях, оправдывал его раздражением из-за несбалансированности программы ETV. Новый представитель EKRE в Совете ERR Анти Пооламетс, также сказал, что давно наблюдает в ERR предвзятость. Руководители EKRE Март и Мартин Хельме также отнюдь не нахваливали ERR в своих выступлениях.
Грюнталь, по его собственным словам, хочет, чтобы на национальном вещании получали голос представители всех взглядов. «Если партии или политическому движению предоставляется возможность выйти к людям посредством этого канала, то другая сторона также должна иметь возможность выразить свою позицию в той же программе. Кроме того, если кто-то обнаружит, что национальное вещание нанесло ему вред, он должен иметь возможность представить возражения в разумные сроки», - сказал Грюнталь.
Вместо советников по этике ответственность несут редакторы
По словам депутата от EKRE, эти принципы были фактически изложены в Законе о вещании, который действовал до конца 2006 года. «Ответственных редакторов, которые являются руководителями редакций, следует восстановить. Их назначение будет оставлено на усмотрение ERR. Они будут следить за соблюдением баланса и отчитываться перед Советом по вещанию о своей работе. В то же время ERR лишится должности советника по этике, а его задачи будут разделены между ответственными редакторами», - предлагает Грюнталь.
Он отметил, что и в сегодняшнем Законе о национальном вещании кратко говорится, что подход к вопросам общественной жизни должен быть сбалансированным.
«Это положение было добавлено туда при объединении Эстонского телевидения и Эстонского радио в национальное вещание, и редакторы, которые работали в то время, умели следовать этим принципам, несмотря на то, что это было предельно лаконично написано. Очевидно, выросло новое поколение, которое не так внимательно следовало принципу баланса, и в результате, на мой взгляд, кое-что пошло не так», - сказал он.
Вейдеманн сровнял законопроект с землей
Рейн Вейдеманн, председатель наблюдательного совета Эстонского общественного вещания, дал проекту уничижительную оценку. «Если бы Рийгикогу начал заниматься проектом в таком виде, законопроект был бы ни чем иным, как восстановлением государственного телевидения и подчинением национального вещания правительству. Хотелось бы более подробно ознакомиться с проектом и провести его юридический анализ. Но то, что там выделяется, совершенно ясно", - сказал Вейдеманн.
По словам главы совета ERR, утверждение о том, что принципы законопроекта были установлены в предыдущем Законе о вещании, не выдерживает критики.
«Если они говорят в своей риторике, что эти принципы были в законе до 2006 года и что это восстановление прежней ситуации, то мы могли бы углубиться в прошлое еще дальше. У нас были и советские времена: может, стоит перенести какие-то поправки и оттуда? Этот закон отключает общественное вещание как институт», - отметил Вейдеманн.
Он подчеркнул в проекте Грюнталя один пункт, согласно которому правительство установит список событий, которые считаются важными для эстонской общественности и которые должны транслироваться национальным телеканалом.
«Тот факт, что правительство составляет список событий, которые должна освещать национальная телекомпания, является прямым подчинением власти. Это проходит через весь проект. Но сейчас я говорю о духе проекта, а глубже его можно будет оценить после юридического анализа», - сказал Вейдеманн.
Председатель комиссии Рийгикогу по культуре от Центристской партии Ааду Муст заявил, что законопроект Грюнталя еще не дошел до него, но если комиссия начнет его обсуждать, то, скорее всего, предложит совместить его с проектом поправки к Закону о телерадиовещании.
«Предварительная установка комиссии такова, что мы, конечно же, не будем параллельно заниматься двумя законами о национальном вещании. Председатель комиссии предлагает объединить проекты. Жизненный опыт говорит, что невозможно отменить любой закон, просто исправив один раздел, особенно если это такая важная вещь, как проект Закона о национальном вещании», - сказал Муст.
Чрезмерной регуляции не будет
На вопрос, считает ли он, что национальное вещание нуждается в более строгих правилах для обеспечения баланса, Муст ответил дипломатично, но предположил, что чрезмерное регулирование, очевидно, комиссия не поддержит.
«В структуре государства всегда есть разные уровни регулирования. Некоторые политические мировоззрения хотят, чтобы все было четко урегулировано. Я думаю, что большая часть комиссии по культуре, вероятно, склонялась бы к созданию органа со своими собственными задачами и обязанностями, но законодатель не будет выбирать главных редакторов. Законопроект обсуждается, но я не считаю вероятным чрезмерное регулирование национального вещания», - сказал он.
Однако он подчеркнул, что как председатель комиссии он сможет более подробно прокомментировать проект после того, как комиссия обсудит его впервые.
Комиссия по культуре сможет приступить к обсуждению проекта не раньше следующего четверга, возможно, позже.