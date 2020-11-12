EKRE хочет передать национальное вещание в подчинение государства

Рейн Вейдеманн, председатель Совета по вещанию, прямо называет законопроект попыткой поставить национальное вещание под государственный контроль.

Председатель собирающейся обсудить законопроект комиссии по культуре Ааду Муст более дипломатичен в своих заявлениях, но, по его словам, законопроект в представленном виде, вероятно, будет объединен с проектом поправки к Закону о национальном телерадиовещании.

По словам Грюнталя, чтобы доказать необходимость законопроекта, не нужно заходить слишком далеко в прошлое. "В передаче Ringvaade, которую вел Марко Рейкоп, в последнее время много говорилось об однополых браках, но я не заметил, чтобы классическая концепция брака, то есть брак между мужчиной и женщиной, обсуждалась на ETV в том же ключе", - сказал Грюнталь.

По словам члена EKRE, у него также сложилось впечатление, что ERR уделяет больше внимания демократической избирательной кампании, когда речь идет о президентских выборах в США, чем республиканской.

«Различные подходы и выводы относительно Дональда Трампа не всегда были в ERR самыми позитивными», - сказал Грюнталь.

Он признал, что все это его оценка как зрителя и что эталон измерений, по которому можно оценить сбалансированность программы, составить очень сложно.

В законопроекте Грюнталя на самом деле нет ничего нового: EKRE уже давно обвиняет национальное вещание в предвзятости. Урмас Рейтельманн, который ушел с поста члена Совета по вещанию из-за своего оскорбительного поста в социальных сетях, оправдывал его раздражением из-за несбалансированности программы ETV. Новый представитель EKRE в Совете ERR Анти Пооламетс, также сказал, что давно наблюдает в ERR предвзятость. Руководители EKRE Март и Мартин Хельме также отнюдь не нахваливали ERR в своих выступлениях.

Грюнталь, по его собственным словам, хочет, чтобы на национальном вещании получали голос представители всех взглядов. «Если партии или политическому движению предоставляется возможность выйти к людям посредством этого канала, то другая сторона также должна иметь возможность выразить свою позицию в той же программе. Кроме того, если кто-то обнаружит, что национальное вещание нанесло ему вред, он должен иметь возможность представить возражения в разумные сроки», - сказал Грюнталь.

Вместо советников по этике ответственность несут редакторы

По словам депутата от EKRE, эти принципы были фактически изложены в Законе о вещании, который действовал до конца 2006 года. «Ответственных редакторов, которые являются руководителями редакций, следует восстановить. Их назначение будет оставлено на усмотрение ERR. Они будут следить за соблюдением баланса и отчитываться перед Советом по вещанию о своей работе. В то же время ERR лишится должности советника по этике, а его задачи будут разделены между ответственными редакторами», - предлагает Грюнталь.

Он отметил, что и в сегодняшнем Законе о национальном вещании кратко говорится, что подход к вопросам общественной жизни должен быть сбалансированным.