В McDonald’s мужчина ударил женщину: нападавшего задержали бойцы группы быстрого реагирования

Вчера в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Пярну в точке общепита 36-летний мужчина ударил свою 23-летнюю спутницу жизни, пишет Pärnu Postimees.
Блюстители порядка задержали мужчину, обстоятельства произошедшего выясняются. По первоначальной информации, удар был нанесен кулаком.
По словам свидетеля задержания, мужчину вывели из пярнуского McDonald’s семь бойцов группы быстрого реагирования и двое полицейских.
«Полиция всегда серьезно относится к вызовам, связанным с насилием в общественных местах, и реагирует на них, принимая во внимание возможную угрозу», - сказала пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ненадлежащее физическое обращение. За причинение вреда здоровью другого человека, в том числе нанесение удара, избиение или причинение боли другим способом можно назначить денежное наказание и до трех лет тюремного заключения.