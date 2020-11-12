В McDonald’s мужчина ударил женщину: нападавшего задержали бойцы группы быстрого реагирования

Блюстители порядка задержали мужчину, обстоятельства произошедшего выясняются. По первоначальной информации, удар был нанесен кулаком.

По словам свидетеля задержания, мужчину вывели из пярнуского McDonald’s семь бойцов группы быстрого реагирования и двое полицейских.

«Полиция всегда серьезно относится к вызовам, связанным с насилием в общественных местах, и реагирует на них, принимая во внимание возможную угрозу», - сказала пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.