Коронавирус у учителя начальных классов отправил на домашнее обучение 40 детей

Директор школы Азери Эха Поллукс сказала, что они проконсультировались с Департаментом здоровья, и было принято решение о том, что дети, которых учил учитель в четверг и пятницу на прошлой неделе, останутся на дистанционном обучении.

Из 110 детей в школе Азери почти 40 будут обучаться дистанционно до 20 ноября. «На данный момент ни один из детей не болен», - сказала Поллукс.

На сегодняшний день учителя школы Азери обязаны носить защитные средства - визиры и маски.

Поллукс заявила, что заболевший коронавирусом учитель в основном проводил время со своим классом, на переменах и в свободное время его не бывает в учительской.

Руководитель отдела образования волости Виру-Нигула Мерике Трумм сообщила, что они картографировали как детей, так и учителей, которые контактировали с коронапозитивным. «Если контакты были, учителя отправятся на самоизоляцию», - сказала Трумм.

Чиновник волости подтвердила, что они делают все возможное. «Мы быстро отреагировали, нет причин для паники», - сказала Трумм.