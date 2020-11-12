Коронавирус у учителя начальных классов отправил на домашнее обучение 40 детей

Учитель начальных классов школы Азери, заболевший в конце прошлой недели, вчера сдал положительный тест на коронавирус. В четверг и пятницу он обучал около 40 детей, все из которых будут теперь учиться дистанционно до 20 ноября, пишет Virumaa Teataja.
Директор школы Азери Эха Поллукс сказала, что они проконсультировались с Департаментом здоровья, и было принято решение о том, что дети, которых учил учитель в четверг и пятницу на прошлой неделе, останутся на дистанционном обучении.
Из 110 детей в школе Азери почти 40 будут обучаться дистанционно до 20 ноября. «На данный момент ни один из детей не болен», - сказала Поллукс.
На сегодняшний день учителя школы Азери обязаны носить защитные средства - визиры и маски.
Поллукс заявила, что заболевший коронавирусом учитель в основном проводил время со своим классом, на переменах и в свободное время его не бывает в учительской.
Руководитель отдела образования волости Виру-Нигула Мерике Трумм сообщила, что они картографировали как детей, так и учителей, которые контактировали с коронапозитивным. «Если контакты были, учителя отправятся на самоизоляцию», - сказала Трумм.
Чиновник волости подтвердила, что они делают все возможное. «Мы быстро отреагировали, нет причин для паники», - сказала Трумм.
Этой осенью школы Ляэне-Вирумаа перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса в Раквереской гимназии: в конце сентября коронавирус, диагностированный у старшеклассника, вынудил перейти на дистанционное обучение 57 молодых людей и двух учителей, а в начале ноября из-за коронавируса у 11-классника на дистационное обучение отправились 82 ученика одной параллели.