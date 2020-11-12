Ставший знаменитостью пыльтсамааский подземный житель отправлен в больницу

Житель Пыльтсамаа Яак Элиас долгие годы жил под развалинами старого хуторского дома, словно в пещере. Слепой старик передвигался по двору при помощи веревок, привязанных к деревьям, и годами не мылся. В понедельник Яака доставили в больницу Пыльтсамаа, где он будет обследован и какое-то время будет находиться под наблюдением врачей, пишет Postimees.
После того, как программа Kuuuurija, выходящая на Kanal 2, запечатлела на камеру состояние Яака, возле его дома установили строительную теплушку, в которой Яак, правда, пока не задерживался, потому что ему теплее в подполе под завалами.
Впервые за долгое время Яак Элиас посетил баню и получил новую теплую зимнюю одежду.
«Он чувствует себя хорошо, пока показатели хорошие, - подтвердил пресс-секретарь волости Пыльтсамаа Райво Суни. - Мы очень надеемся, что в больнице ему удастся приобрести такой хороший опыт, что его можно будет убедить перебраться в современное жилье».
Волостной старейшина Андрес Вяэн также выразил надежду, что все будет хорошо. "Мы затаив дыхание следим, как он приспосабливается к больнице", - сказал Вяэн.
Социальные работники Пыльтсамаа работают над тем, чтобы Яак Элиас получал удовольствие от общения с людьми; их цель - отправить человека жить в более современных условиях. Пока что Яак настроен на сотрудничество, и соцработники не торопят его.