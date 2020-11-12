Ставший знаменитостью пыльтсамааский подземный житель отправлен в больницу

После того, как программа Kuuuurija, выходящая на Kanal 2, запечатлела на камеру состояние Яака, возле его дома установили строительную теплушку, в которой Яак, правда, пока не задерживался, потому что ему теплее в подполе под завалами.

Впервые за долгое время Яак Элиас посетил баню и получил новую теплую зимнюю одежду.

«Он чувствует себя хорошо, пока показатели хорошие, - подтвердил пресс-секретарь волости Пыльтсамаа Райво Суни. - Мы очень надеемся, что в больнице ему удастся приобрести такой хороший опыт, что его можно будет убедить перебраться в современное жилье».

Волостной старейшина Андрес Вяэн также выразил надежду, что все будет хорошо. "Мы затаив дыхание следим, как он приспосабливается к больнице", - сказал Вяэн.