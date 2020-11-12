Чт, 12.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Swedbank добавил возможность подтверждения платежа в интернет-банке при помощи биометрии

Swedbank добавил возможность подтверждения платежа в интернет-банке при помощи биометрии

Swedbank Eesti peakorter Tallinnas.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

С сегодняшнего дня клиенты Swedbank могут с помощью биометрических данных – пользуясь распознаванием отпечатка пальца или геометрии лица, подтверждать платежи в интернет-банке.

До этого клиенты могли пользоваться биометрической идентификацией личности и при платежах до 100 евро в мобильном приложении. Возможность входить в интернет-банк с использованием биометрии Swedbank открыл в октябре. Теперь добавилась возможность с помощью биометрии подтверждать платежи до 100 евро в компьютере.

Чтобы использовать биометрию в интернет-банке на компьютере, пользователь должен ввести данные для входа в интернет-банк и выбрать для идентификации личности вкладку «Биометрия». После этого необходимо выполнить идентификацию личности на мобильном телефоне с помощью приложения Swedbank, аналогично Smart-ID или Mobiil-ID, но с использованием распознавания лица или отпечатка пальца.

Руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс сказала, что биометрическая идентификация упрощает вход в интернет-банк и позволяет клиентам выбирать из более широкого спектра различных методов входа. "Это быстрый и безопасный способ выполнять ежедневные операции через интернет без необходимости запоминать или использовать пароли".

По данным Swedbank, примерно половина всех клиентов банка в Эстонии для входа в приложение Swedbank в основном использует биометрическую идентификацию.

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