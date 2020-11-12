Департамент: коронавирус быстро распространяется в кружках по интересам

Департамент здоровья рекомендует кружкам по интересам, которые располагаются в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа, перейти на дистанционные занятия, в связи с тем, что коронавирус начал быстро распространяться не только в школьных и профессиональных хорах, но и в спортивных секциях, и детских кружках, где люди близко находятся друг к другу, сообщает портал Rus.ERR, по данным которого, один из самых больших очагов в Эстонии в настоящее время связан с хором девочек Ellerhein.
Также многие дети и их учителя заразились коронавирусом в школьных хорах, а в Ида-Вирумаа зафиксировали очаг заражения в хоре для пенсионеров, а помимо этого, распространение коронавируса произошло и на нескольких религиозных мероприятиях, где пели участники.
"Мы видим, что многие заражения происходят из-за желания заниматься своим хобби, например, в детских кружках по интересам или на спортивных тренировках", - подтвердила пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
Таким образом возник очаг после проведения хоккейной игры в нарвской спортшколе Паэмурру, из-за чего работа Нарвского ледового холла была приостановлена, а хоккейная команда, фигуристы, гимнасты и остальные спортсмены перешли на дистанционные занятия.
Из-за занятий в кружках по интересам в Эстонии могло возникнуть около десяти очагов, более ста человек были инфицированы.