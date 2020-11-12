Департамент: коронавирус быстро распространяется в кружках по интересам

Департамент здоровья рекомендует кружкам по интересам, которые располагаются в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа, перейти на дистанционные занятия, в связи с тем, что коронавирус начал быстро распространяться не только в школьных и профессиональных хорах, но и в спортивных секциях, и детских кружках, где люди близко находятся друг к другу, сообщает портал Rus.ERR, по данным которого, один из самых больших очагов в Эстонии в настоящее время связан с хором девочек Ellerhein.