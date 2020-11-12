В Эстонии появится новая компания-единорог, стоимость которой превышает миллиард долларов

Однако объем сделки Pipedrive не раскрывает.

По словам исполнительного директора Pipedrive Раджа Саблока ориентированное на технологические компании партнерство с Vista поможет расширить возможности Pipedrive и захватить новые сегменты рынка. Он добавил, что у Pipedrive есть четкая цель - вырасти в многопрофильную компанию, и с опытом, советами и инвестициями Vista можно быстрее и в большем масштабе реализовывать планы.

Прежние инвесторы Pipedrive - Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP и Rembrandt - Venture Partners останутся миноритарными акционерами компании.

Pipedrive - предприятие по разработке программного обеспечения для управления продажами, основанная в 2010 году Тимо Рейном, Урмасом Пурде, Рагнаром Сасси, Мартином Хенки и Мартином Таджуром. Pipedrive имеет офисы в Таллинне, Тарту, Лондоне, Лиссабоне, Праге, Риге, Дублине, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Петербург Флорида. На предприятии работает около 700 человек.