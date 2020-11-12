Чт, 12.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • Добычей влезших в э-переписку двух фирм мошенников стала крупная сумма денег

Добычей влезших в э-переписку двух фирм мошенников стала крупная сумма денег

Küberkelmus.

ФОТО: Elmo Riig

Преступники, забравшиеся в электронную переписку двух компаний, нанесли одному из предпритий ущерб на сумму более 21 000 евро, пишет Postimees.

В среду Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о том, что неизвестный преступник подключился к электронной переписке между двумя компаниями и изменил банковские реквизиты. 

В результате были осуществлены переводы на банковский счет мошенников. Имущественный ущерб, нанесенный компании, составил 21 099 евро.

Полиция советует как крупным, так и небольшим компаниям уделять особое внимание кибергигиене, чтобы предотвратить случаи мошенничества.

«Такие случаи - наглядный пример того, как преступники пользуются уязвимостями в IT-сфере», - подчеркивают сотрудники правоохранительных органов в соцсетях.

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