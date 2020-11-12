Добычей влезших в э-переписку двух фирм мошенников стала крупная сумма денег

В среду Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о том, что неизвестный преступник подключился к электронной переписке между двумя компаниями и изменил банковские реквизиты.

В результате были осуществлены переводы на банковский счет мошенников. Имущественный ущерб, нанесенный компании, составил 21 099 евро.

Полиция советует как крупным, так и небольшим компаниям уделять особое внимание кибергигиене, чтобы предотвратить случаи мошенничества.