Добычей влезших в э-переписку двух фирм мошенников стала крупная сумма денег

Преступники, забравшиеся в электронную переписку двух компаний, нанесли одному из предпритий ущерб на сумму более 21 000 евро, пишет Postimees.
В среду Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о том, что неизвестный преступник подключился к электронной переписке между двумя компаниями и изменил банковские реквизиты.
В результате были осуществлены переводы на банковский счет мошенников. Имущественный ущерб, нанесенный компании, составил 21 099 евро.
Полиция советует как крупным, так и небольшим компаниям уделять особое внимание кибергигиене, чтобы предотвратить случаи мошенничества.
«Такие случаи - наглядный пример того, как преступники пользуются уязвимостями в IT-сфере», - подчеркивают сотрудники правоохранительных органов в соцсетях.