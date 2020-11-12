Большая часть учителей в Эстонии непреднамеренно нарушает Закон о защите личных данных

"Весной, когда всех отправили на домашнее обучение, 95% учителей ничего не знали о Законе о защите персональных данных. Мы активно общались с учителями-инфотехнологами, и ситуация улучшилась, но знание правил защиты данных все еще на очень низком уровне", - объяснила исследователь кибербезопасности TalTech и менеджер по IT-развитию Гимназии Пельгулинна Бирги Лоренц, во время видеолекции, созданной в рамках образовательной программы Digital IQ.

"Например, у учителей по-прежнему есть привычка показывать остальным лучшие, а иногда и худшие работы учеников. Однако Закон о защите личных данных не позволяет это делать без согласия", - сказала Лоренц.

Если в обычном обучении представленная на бумаге работа возвращалась учащемуся с исправлениями, то в цифровой форме, например, никогда нет полной уверенности в том, что на общедоступном компьютере не осталось копии или что цифровой документ не попадет в чужие руки.

Лоренц добавила, что разрешение также следует запрашивать при создании новых учетных записей с именами учащихся в различных средах. «Мы насчитали, что таких учебных сред, в которых нужно создавать учетные записи, у одного молодого человека при нынешнем электронном обучении может набраться около 35-и. У каждого учителя есть свои предпочтения, и поэтому эти учетные записи накапливаются», - сказала Лоренц.

Например, у учителя есть три любимые программы, которые он использует со своими учениками. Однако у одного ученика может быть до 10 учителей, и если каждый из них предложит по три новые программы, их будет очень много.

Однако каждая новая учетная запись увеличивает вероятность того, что какие-то данные или школьные работы учащихся куда-то утекут. Кроме того, каждая новая учетная запись пользователя, пароль и веб-сайт также представляют собой больший риск для безопасности, такой как утечка данных, попадание их в чужие руки или просто в форме фишинга паролей.

Помимо программ, установленных учителями и школами, существуют также платформы и приложения, которые используют сами молодые люди.