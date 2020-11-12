Правило 2+2 в зале грозит театрам трагедией

С понедельника правило двухметровой дистанции будет применяться и к посетителям в заведениях общественного питания и развлечений, а в одной группе людей может быть до десяти человек. А что ждет посетителей театров?
Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») сказал Postimees, что с понедельника в театральном зале можно все еще сидеть на любом месте. «Требование о рассредоточении действует вне зала, это значит, что 2+2 действует в коридоре, очереди и фойе», – пояснил Лукас.
Но что станет с театрами, если решат, что в зале также необходимо ограничения количества присутствующих?
Менеджер по маркетингу Таллиннского городского театра Маргус Кюппар признает, что требование о пятидесятипроцентном ограничении аудитории, действовавшее в театрах и ранее, оказывает значительное экономическое влияние. «В целом можно сказать, что если театры будут зарабатывать около половины своих накладных расходов в качестве собственного дохода и если количество проданных билетов уменьшится вдвое, театрам не хватит четверти денег, необходимых для их деятельности», – сказал он.
Правило 2+2 нанесло бы прямой экономический ущерб
В случае с Городским театром, по его словам, это также будет означать, что в театр придет очень небольшое количество людей, а дефицит билетов еще больше возрастет. «Учитывая, что театр перейдет на временную сцену во время строительства, которое скоро начнется, и в связи с этим некоторые постановки будут исключены из репертуара, то многие вообще не увидят этих постановок», – пояснил Кюппар.
Директор Театра фон Краля Март Колдитс объяснил, что требование пятидесятипроцентного заполнения зала означало бы такое же снижение собственных доходов. «Если 2+2 станет обязательным в театральном зале, то мы, вероятно, больше не сможем давать спектакли, потому что в этом случае в зале будут сидеть только 15 человек – каждое четвертое место и более одного ряда», – сказал он. По словам Колдитса, это будет означать, что любое выступление было бы слишком большим прямом убытком.
Директор Тартуского Нового театра Ивар Пыллу заявил, что требование о пятидесяти процентах проблематично, но возможно. «Играть некоторые постановки будет сложно с точки зрения бюджета», – сказал он. Театр понесет большие расходы на спектакли, которые не сможет покрыть половина публики. Однако если введут правило 2+2, театру было бы практически невозможно работать, а количество зрителей не покрыло бы расходы.
Требование носит маски в театре
По словам министра Тыниса Лукаса, в настоящее время театры готовят маски для посетителей. Поскольку сейчас это требование не является юридически обязательным, нет никаких санкций, например, посетителя без маски нельзя попросить уйти.
Лукас все же рекомендует носить маску в театре. «Тогда наша культурная жизнь продолжится, и нам не придется закрывать театры», – пояснил он.
По словам Ивара Пыллу, посетителю без маски сейчас нельзя запретить вход в зал. В тартуском Новом театре приобретены отдельно упакованные одноразовые маски, также продаются тканые маски. «До сих пор интерес к ним был скорее слабым. У тех, кто хочет носить маску, уже есть она с собой», – сказал Пыллу.
Зрители Таллиннского городского театра должны носить маску уже с пятого ноября, это постановление мэра Таллинна. Так как через таллиннский Департамент культуры Городской театр относится к области управления города, департамент выделил театру 14 000 одноразовых масок. «В случае необходимости, все посетители театра получат защитную маску от театра и бесплатно», – пояснил Кюппар, добавив, что масок хватит для всех посетителей как минимум до конца года.
«Тем, кто не хочет носить маску, театр предложил возможность продать нам билеты обратно до 15 ноября», - отметил Кюппар. Те, кому затруднительно носить маски по медицинским показаниям, могут посещать театр без маски. «Наш опыт подтверждает, что публика Городского театра чрезвычайно благоразумная и понимающая, и, надеюсь, мы вместе переживем эти трудные времена», – сказал Кюппар.
Театр фон Краля сам купил маски для посетителей. «Каждый может купить их перед спектаклем. Если запасы начнут заканчиваться, мы купим новую партию», - пояснил Колдитс. Он добавил, что их публика по большей части носит маски. «Поскольку правительство не сделало ношение маски обязательным, то мы тоже не имеем права не пропускать людей без маски», – добавил он.
Однако, если маска станет обязательной, театр оставляет за собой право не допускать людей без маски в зал. «Конечно, если у человека нет веской причины, почему он или она не может ее носить», – сказал Колдитс, добавив, что они по-прежнему настоятельно рекомендуют своим посетителям надевать маску в зале.