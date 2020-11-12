Правило 2+2 в зале грозит театрам трагедией

Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») сказал Postimees, что с понедельника в театральном зале можно все еще сидеть на любом месте. «Требование о рассредоточении действует вне зала, это значит, что 2+2 действует в коридоре, очереди и фойе», – пояснил Лукас.

Но что станет с театрами, если решат, что в зале также необходимо ограничения количества присутствующих?

Менеджер по маркетингу Таллиннского городского театра Маргус Кюппар признает, что требование о пятидесятипроцентном ограничении аудитории, действовавшее в театрах и ранее, оказывает значительное экономическое влияние. «В целом можно сказать, что если театры будут зарабатывать около половины своих накладных расходов в качестве собственного дохода и если количество проданных билетов уменьшится вдвое, театрам не хватит четверти денег, необходимых для их деятельности», – сказал он.

Правило 2+2 нанесло бы прямой экономический ущерб

В случае с Городским театром, по его словам, это также будет означать, что в театр придет очень небольшое количество людей, а дефицит билетов еще больше возрастет. «Учитывая, что театр перейдет на временную сцену во время строительства, которое скоро начнется, и в связи с этим некоторые постановки будут исключены из репертуара, то многие вообще не увидят этих постановок», – пояснил Кюппар.

Директор Театра фон Краля Март Колдитс объяснил, что требование пятидесятипроцентного заполнения зала означало бы такое же снижение собственных доходов. «Если 2+2 станет обязательным в театральном зале, то мы, вероятно, больше не сможем давать спектакли, потому что в этом случае в зале будут сидеть только 15 человек – каждое четвертое место и более одного ряда», – сказал он. По словам Колдитса, это будет означать, что любое выступление было бы слишком большим прямом убытком.

Директор Тартуского Нового театра Ивар Пыллу заявил, что требование о пятидесяти процентах проблематично, но возможно. «Играть некоторые постановки будет сложно с точки зрения бюджета», – сказал он. Театр понесет большие расходы на спектакли, которые не сможет покрыть половина публики. Однако если введут правило 2+2, театру было бы практически невозможно работать, а количество зрителей не покрыло бы расходы.

Требование носит маски в театре

По словам министра Тыниса Лукаса, в настоящее время театры готовят маски для посетителей. Поскольку сейчас это требование не является юридически обязательным, нет никаких санкций, например, посетителя без маски нельзя попросить уйти.

Лукас все же рекомендует носить маску в театре. «Тогда наша культурная жизнь продолжится, и нам не придется закрывать театры», – пояснил он.