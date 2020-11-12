Видеообращение к Юри Ратасу ⟩ Где заботливое государство, которое ты обещал?

Ратас: Дорогой житель Эстонии, предвыборная борьба не должна быть грязной. Конкурировать должны идеи, которые двигают Эстонию вперед.

"Дорогой житель Эстонии, предвыборная борьба не должна быть грязной. Конкурировать должны идеи, которые двигают Эстонию вперед", - обещал ты в марте 2019 года перед выборами.

Дорогой Юри, я тоже хотел, чтобы жизнь в Эстонии двигалась вперед. Мне нравилась идея заботливой Эстонии, где руководители страны отстаивают каждого человека. Но похоже, что все в этом предвыборном видео было чушью.

Потому что, не говоря уже об избирательной кампании, наша внутренняя политика тоже стала грязной. Под дирижерской палочкой твоего правления в обществе сеют смятение, запугивают – не только вторжением черных, но и нашим собственным эстонским народом.

Ратас: Никакой полуправды, запугивания и фейковых новостей. Третьего марта ты решишь, пойдем мы вперед или назад.

Ты обещал, что не будут оставлены те, кто действительно нуждается в помощи, независимо от их пола, возраста или дохода, национальности или местожительства. Но мы возвращаемся в темные годы, когда государство относилось к людям неравноправно, роль женщины в обществе видели в первую очередь как повышающей рождаемость, а руководители государства сами подрывали чувство нации.

Ратас: Будем строить справедливое, сильное и заботливое государство? Или снова оставим тех, кто нуждается в поддержке?

В последние годы мы двигались скорее обратно в советское время, когда геям приходилось встречаться тайно и они не смели даже мечтать о возможности брака. Ты же не отстаиваешь этих людей, ты их ущемляешь. Вместо того, чтобы решать проблемы регионального неравенства и проблемы почти 300 000 человек, живущих в относительной бедности. Например, женщин.

Уже на первой пресс-конференции правительства Март Хельме назвал президента Керсти Кальюлайд эмоционально разгоряченной женщиной, создав фон для всего дальнейшего. Нового премьер-министра братского народа пытались унизить, назвав продавщицей. А в чем вообще виноваты продавцы? Просто, чтобы оскорбить избранного премьер-министра?

Министр твоего правительства без каких бы то ни было последствий может называть нерожавших женщин старше 27 лет общественно опасным элементом. И ничего не происходит, потому что хамство - это ведь нормально.

Вместо сильного государства у нас есть правительство, которое заявляет, что в Таллиннском университете готовят конокрадов.

Ратас: Центристская партия отстаивает каждого человека. Независимо от его пола, возраста и дохода, национальности или места жительства. Уже завтра мы определим курс Эстонии на следующие четыре года.

На четыре года? Мы действительно должны еще 2,5 года терпеть подрыв доверия к госаппарату?