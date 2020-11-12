Видеообращение к Юри Ратасу ⟩ Где заботливое государство, которое ты обещал?

С уходом Марта Хельме из правительства обнаружилась красная черта для Юри Ратаса: следующего президента Соединенных Штатов, нашего самого главного союзника, оскорблять нельзя. Но столь же ясно стало и то, что сегодня позволено делать членам команды Ратаса, чтобы ничего не произошло: унижать, насмехаться, раскалывать общество, оскорблять, унижать собственный народ, говорит журналист Postimees Сандер Пунамяэ в своем обращении к премьер-министру.
Ратас: Дорогой житель Эстонии, предвыборная борьба не должна быть грязной. Конкурировать должны идеи, которые двигают Эстонию вперед.
"Дорогой житель Эстонии, предвыборная борьба не должна быть грязной. Конкурировать должны идеи, которые двигают Эстонию вперед", - обещал ты в марте 2019 года перед выборами.
Дорогой Юри, я тоже хотел, чтобы жизнь в Эстонии двигалась вперед. Мне нравилась идея заботливой Эстонии, где руководители страны отстаивают каждого человека. Но похоже, что все в этом предвыборном видео было чушью.
Потому что, не говоря уже об избирательной кампании, наша внутренняя политика тоже стала грязной. Под дирижерской палочкой твоего правления в обществе сеют смятение, запугивают – не только вторжением черных, но и нашим собственным эстонским народом.
Ратас: Никакой полуправды, запугивания и фейковых новостей. Третьего марта ты решишь, пойдем мы вперед или назад.
Ты обещал, что не будут оставлены те, кто действительно нуждается в помощи, независимо от их пола, возраста или дохода, национальности или местожительства. Но мы возвращаемся в темные годы, когда государство относилось к людям неравноправно, роль женщины в обществе видели в первую очередь как повышающей рождаемость, а руководители государства сами подрывали чувство нации.
Ратас: Будем строить справедливое, сильное и заботливое государство? Или снова оставим тех, кто нуждается в поддержке?
В последние годы мы двигались скорее обратно в советское время, когда геям приходилось встречаться тайно и они не смели даже мечтать о возможности брака. Ты же не отстаиваешь этих людей, ты их ущемляешь. Вместо того, чтобы решать проблемы регионального неравенства и проблемы почти 300 000 человек, живущих в относительной бедности. Например, женщин.
Уже на первой пресс-конференции правительства Март Хельме назвал президента Керсти Кальюлайд эмоционально разгоряченной женщиной, создав фон для всего дальнейшего. Нового премьер-министра братского народа пытались унизить, назвав продавщицей. А в чем вообще виноваты продавцы? Просто, чтобы оскорбить избранного премьер-министра?
Министр твоего правительства без каких бы то ни было последствий может называть нерожавших женщин старше 27 лет общественно опасным элементом. И ничего не происходит, потому что хамство - это ведь нормально.
Вместо сильного государства у нас есть правительство, которое заявляет, что в Таллиннском университете готовят конокрадов.
Ратас: Центристская партия отстаивает каждого человека. Независимо от его пола, возраста и дохода, национальности или места жительства. Уже завтра мы определим курс Эстонии на следующие четыре года.
На четыре года? Мы действительно должны еще 2,5 года терпеть подрыв доверия к госаппарату?
Ты прекрасно знаешь, чьим интересам служит ход мысли о том, что поющая революция была массовой истерией, что избирательная система Эстонии ненадежна, что нами на самом деле руководит какое-то загадочное глубинное государство. Почему вы создаете страну, в которой люди не доверяют друг другу?
Захваченная при тебе национальная идея превратилась в грязную политическую игрушку, а ношение василька все больше ассоциируется с гомофобией и расизмом. Возведение на пьедестал злобы и ненависти - прямое следствие этого. Иностранные студенты Тартуского университета уже сегодня становятся в Эстонии жертвами насилия. Потому что посыл твоего правительства людям ясен: не ладьте друг с другом. Потому что кого бы они иначе боялись?
Создать чувство сопричастности на основе страха всегда легче чего-то положительного. Как мы видим, раскол делает партии только сильнее. Избирателю нужно сказать, кого ненавидеть, так работает твое правительство.
Ратас: Пожалуйста, поддержите мою команду, кандидатов Центристской партии по всей Эстонии. Только так я смогу руководить как премьер-министр в государстве, которое объединяет всех наших людей. Выберите справедливое государство для каждого! Выбери Центристскую партию.
Нет смысла говорить, что это все они. Это твоя команда, которую ты возглавляешь, и если бы ты этого не потерпел, прекратился бы и подобный ор. С каждым новым «правительственным кризисом» люди все больше сбиваются с толку, и вероятность того, что кого-то где-то убьют за то, кем они являются, растет, потому что словесное насилие по вашему примеру давно началось. Нет разницы, какой-нибудь очередной националист нападет на иностранца или, наоборот, либерал - на консерватора, или гомосексуал - на гетеросексуала.
Из истории известно, что страх скрепляет автократическое, а не демократическое общество.
Да, Март Хельме покинул правительство, и теперь обнаружилась твоя красная черта: следующего президента Соединенных Штатов, нашего самого главного союзника, оскорблять нельзя. Но стало столь же ясно, что сегодня позволено делать членам твоей команды, чтобы ничего не произошло: унижать, высмеивать, раскалывать общество, оскорблять, унижать собственный народ.
Теперь правила понятны политикам, и так и будет. Чего еще ожидать от референдума, где большинству будет предоставлено право решать вопрос о правах меньшинства? Принимая в правительство людей, которые постоянно говорят о гей-катке и гомопропаганде, ты тоже признаешь, что гомосексуализм заразен. Юри Ратас, ты обещал стать моим премьер-министром, который строит заботливую страну. И ты даже больше не извиняешься, просто говоришь, что остаешься при своем особом мнении.
Что ты должен сделать теперь?