Аэгна становится экоостровом

В рамках проекта Евросоюза на острове Аэгна к весне будут воплощены в жизнь различные решения для экологического туризма.

Сегодня старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм ознакомилась с проделанной работой в рамках проекта “Экологические острова – Urban Eco Islands”.

“Мы очень ответственно относимся к возложенной на Управу района Кесклинн задаче представлять Таллинн в рамках этого проекта Евросоюза. У острова Аэгна большой потенциал в вопросе сберегающих природу и инновационных решений. Работа в этом направлении проходит успешно. Установлены системы мониторинга, создана соответствующая инфраструктура для отдыхающих, выпущены информационные материалы, идет строительство станции отходов. Находящийся всего в получасе от столицы остров является настоящим природным раем, который незаслуженно получает слишком мало внимания и теперь мы хотим это изменить”, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Проект продлится до 31 марта 2021 года и затрагивает также финский остров Васиккасаари. В рамках проекта разработаны инновационные решения, которые помогут бережно относится к природе даже с учетом роста числа посещающих остров туристов.

В этом году на Аэгна были обновлены туристические тропы, установлена дигитальное информационное табло и указатели, построена метеостанция, а также создана интернет-платформа для ознакомления с островом. Также создана система мониторинга посещаемости острова. Кроме этого, в ближайшее время будут обновлены карты острова. К концу года будет построена станция отходов.