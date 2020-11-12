Два сотрудника Клиники ТУ заразились коронавирусом

У двух сотрудников Клиники Тартуского университета подтверждено заболевание коронавирусом. Начальник отдела по связи с общественностью Хелен Каю сказала, что сотрудники заразились не на рабочем месте и что двое больных сотрудников правильно использовали средства индивидуальной защиты при выполнении своих рабочих обязанностей, пишет Tartu Postimees.