Чт, 12.11.2020
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Два сотрудника Клиники ТУ заразились коронавирусом

Клиника Тартуского университета.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

У двух сотрудников Клиники Тартуского университета подтверждено заболевание коронавирусом. Начальник отдела по связи с общественностью Хелен Каю сказала, что сотрудники заразились не на рабочем месте и что двое больных сотрудников правильно использовали средства индивидуальной защиты при выполнении своих рабочих обязанностей, пишет Tartu Postimees.

«И команда кризисного управления клиники, и команды службы инфекционного контроля очень серьезно относятся к ситуации, и поэтому 11 сотрудников направлены на самоизоляцию», - добавила Каю.

Руководитель группы кризисного управления клиники профессор Джоэл Старкопф, что работа в больнице идет без особых проблем.

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