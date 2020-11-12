Канцлер юстиции: по результатам референдума о браке нельзя отменить закон о сожительстве

По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, выносящийся на референдум вопрос должен соответствовать конституции, он должен быть ясным, и им нельзя вводить в заблуждение и направлять, написала канцлер юстиции в социальных сетях. Оба ответа — как «да», так и «нет» также должны привести к конституционно значимому результату и позволить продолжать выполнение международных обязательств, до этого времени принятые на себя в договорах.

Канцлер юстиции отметила, что конституция допускает сохранение института брака как такового - союза между мужчиной и женщиной, а допущения брака людей одного пола не требует применения международного права или права ЕС.

«Однако результатом референдума не может быть отмена закона о сожительстве или в некоторых случаях непризнания иностранных браков», - написала канцлер юстиции , по словам которой анализ решения может быть начат, когда в Рийгикогу будет инициировано решение, и члены Рийгикогу получат право вносить поправки в закон. Окончательная оценка канцлером юстиции будет сделана после принятия решения референдума.

«Исходя из того, что известно на сегодня, невозможно согласиться с теми, кто утверждает, что наша конституция на практике исключает референдумы по вопросам государственной жизни. Конституция предусматривает референдум как по вопросам законопроекта, так и по вопросам государственной жизни, решение народа обязывает. Конституцию нельзя толковать так, чтобы обесценивать ее», - написала канцлер юстиции.