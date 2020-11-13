Пт, 13.11.2020
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Март Хельме
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  • Денис Бородич: у нас нет полномочий выпроваживать пассажиров без маски
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Денис Бородич: у нас нет полномочий выпроваживать пассажиров без маски

  • Мы не выполняем функции надзирателей и полиции
  • Ждем четких указаний со стороны правительства
  • Если будут введены санкции, появится и контроль
  • Расходы предприятия выросли бы на 20-30 миллионов

С понедельника ношение масок в общественных местах строго рекомендовано. Как повлияет данное требование на работу таллиннского городского транспорта?

Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич дал разъяснения в студии Postimees.

Выдержки из беседы:

– Можно ли нарушителей масочного режима выгнать из автобуса?

– TLT занимается только перевозкой пассажиров – согласно установленному графику и маршруту.

Мы не выполняем функции надзирателей и правоохранительных органов. Проверкой билетов занимается МуПо, всеми остальными проверками – государственная полиция.

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– То есть, у вас нет ни полномочий, не желания заниматься нарушителями масочного режима?

– Вклад нашей компании в борьбу с коронавирусом – это специально организованная в общественном транспорте информационная кампания, которая обращает внимание пассажиров на необходимость носить маски. Мы можем только рекомендовать, рекламировать маски и разъяснять их пользу.

– А если станет понятно, что просьб недостаточно?

– Мы ждем четких указаний со стороны правительства. Сегодня ношение маски носит характер «строгой рекомендации». Обязательств по ношению маски в общественных местах пока нет.

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Если правительство решит сделать маски обязательными, то тогда и должен проводиться контроль за выполнением этих обязательств – с применением соответствующих санкций.

– Ношение масок строго рекомендовано. Министр Кийк сказал, что данное требование должно стать ясным указанием для операторов общественного транспорта. Вы приняли это в расчет? 

– Общественный транспорт общественному транспорту рознь. В пригородных и междугородних автобусах регистрация пассажиров и проверка билетов идет через переднюю дверь. В таком случае контроль со стороны автобусного предприятия возможен.

В таллиннском городском транспорте вход и выход пассажиров осуществляется через все двери сразу. В час пик через них одновременно входят и выходят десятки тысяч пассажиров. Как в таких условиях осуществлять контроль масок?

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Таллинн стоит особняком, потому что здесь ежедневно пользуются общественным транспортом 400 тысяч пассажиров. Невозможно проверить такой поток пассажиров усилиями одного водителя. Причем у него нет и законодательных полномочий препятствовать входу или выходу из общественного транспорта.

– А нельзя ли призвать на помощь МуПо или службу безопасности TLT?

– Служба безопасности TLT – это внутренняя служба.

Если мы говорим о выполнении государственных функций, то полномочия по надзору принадлежат только государственной полиции.

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Вспомните, что весной за соблюдением ограничений на передвижение следила именно государственная полиция. То же самое – с ношением масок.

Если государство сделает ношение масок обязательным, то полномочия не впускать человека в общественный транспорт или из него выпроваживать, а также применять штрафные санкции будут только у государственной полиции.

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– Связывались ли вы с полицией, Департаментом здоровья, чтобы проконсультироваться, как вести надзор за нарушителями?

– Повторю, что пока ношение масок носит строго рекомендательный характер. Мы надеемся, что не нужно будет вводить обязательный режим ношения масок.

– То есть пока что дело пущено на самотек?

– Мы рекомендуем, проводим рекламные кампании и разъясняем необходимость ношения масок.

Если халатное отношение со стороны пассажиров продолжится, это станет для государства сигналом  ввести более жесткие ограничения, которые повлекут за собой более строгий надзор, контроль и санкции.

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– По вашей оценке, нужно ли следить за нарушителями?

– Пока я надеюсь на сознательность наших пассажиров. Я верю в добрую волю и не люблю принуждать. Однако, у государства может просто не остаться выбора.

–  Как вести себя пассажирам в час пик? Что посоветуете людям?

– Со стороны TLT мы можем только обеспечить чистоту в салоне и защитить водителя транспортного средства. Остальное – в руках самих пассажиров.

– Так кто же будет следить за выполнением строгих рекомендаций правительства носить маски?

– Только те органы, у которых есть соответствующие полномочия: государственные службы.

У нас нет полномочий заявить пассажиру, что мы не впустим его без маски в автобус. У TLT нет ни физических, ни финансовых возможностей контролировать пассажиров на всех входах во все 500 автобусов и трамваев, которые одновременно находятся на линиях в час пик. В таком случае штат работников TLT должен был бы увеличиться еще в три раза, расходы предприятия вырастут на 20-30 миллионов. Таких денег нет.

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Это было бы неразумно. Мы должны исходить из реалий.

– Значит, с понедельника в общественном транспорте ничего не изменится?

– Надеюсь, что всё больше людей будут носить маски. Это станет новой нормой. Ограничить входящий поток в таллиннском городском транспорте невозможно и неразумно.

– Эстония бьет антирекорды по количеству зараженных. Вчера было выявлено почти 400 коронапозитивных. Поступают ли рекомендации от министерств и ведомств?

– Мы работаем по красному сценарию и находимся в тесном контакте со всеми службами.

Красный сценарий предполагает дополнительную дезинфекцию транспорта на конечных остановках (3-4 раза за смену) с использованием самых современных технологий. Контакты работников компании друг с другом сведены к минимуму.

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Многих сотрудников, за исключением водителей, оправляем на дистанционную работу. Все работники обеспечены необходимыми средствами защиты: масками, визирами и т.д. Мы не можем подвергать наших работников неоправданным рискам, чтобы не перерубить транспортную артерию столицы.

– Насколько защищены водители?

– Мы первые в северной Европе закрыли для входа переднюю дверь, прекратили продажу билетов с рук, ограничили доступ пассажиров в зону водителя, обеспечив соблюдение социальной дистанции, и снабдили всех водителей необходимыми средствами гигиены. Благодаря этому уровень сезонных заболеваний среди водителей не превысил показатели прошлых лет.

Что касается коронавируса, то были зафиксированы лишь единичные случаи, причем все они – завозные, до работы зараженные водители дойти не успели.  

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: можно ли высадить из автобуса пассажира без маски? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

  • Можно ли нарушителей масочного режима выгонять из автобуса?
  • Какие полномочия есть у водителей и МуПо?
  • Кто будет следить за нарушителями?
  • Является ли требование правительства сигналом к действию?
  • Предпринимаются ли в транспорте дополнительные меры безопасности?
  • Как вести себя пассажирам в час пик? 

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

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