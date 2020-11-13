Денис Бородич: у нас нет полномочий выпроваживать пассажиров без маски

- Мы не выполняем функции надзирателей и полиции
- Ждем четких указаний со стороны правительства
- Если будут введены санкции, появится и контроль
- Расходы предприятия выросли бы на 20-30 миллионов
С понедельника ношение масок в общественных местах строго рекомендовано. Как повлияет данное требование на работу таллиннского городского транспорта?
Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич дал разъяснения в студии Postimees.
Выдержки из беседы:
– Можно ли нарушителей масочного режима выгнать из автобуса?
– TLT занимается только перевозкой пассажиров – согласно установленному графику и маршруту.
– То есть, у вас нет ни полномочий, не желания заниматься нарушителями масочного режима?
– Вклад нашей компании в борьбу с коронавирусом – это специально организованная в общественном транспорте информационная кампания, которая обращает внимание пассажиров на необходимость носить маски. Мы можем только рекомендовать, рекламировать маски и разъяснять их пользу.
– А если станет понятно, что просьб недостаточно?
Если правительство решит сделать маски обязательными, то тогда и должен проводиться контроль за выполнением этих обязательств – с применением соответствующих санкций.
– Ношение масок строго рекомендовано. Министр Кийк сказал, что данное требование должно стать ясным указанием для операторов общественного транспорта. Вы приняли это в расчет?
– Общественный транспорт общественному транспорту рознь. В пригородных и междугородних автобусах регистрация пассажиров и проверка билетов идет через переднюю дверь. В таком случае контроль со стороны автобусного предприятия возможен.
Таллинн стоит особняком, потому что здесь ежедневно пользуются общественным транспортом 400 тысяч пассажиров. Невозможно проверить такой поток пассажиров усилиями одного водителя. Причем у него нет и законодательных полномочий препятствовать входу или выходу из общественного транспорта.
– А нельзя ли призвать на помощь МуПо или службу безопасности TLT?
– Служба безопасности TLT – это внутренняя служба.
Вспомните, что весной за соблюдением ограничений на передвижение следила именно государственная полиция. То же самое – с ношением масок.
– Связывались ли вы с полицией, Департаментом здоровья, чтобы проконсультироваться, как вести надзор за нарушителями?
– Повторю, что пока ношение масок носит строго рекомендательный характер. Мы надеемся, что не нужно будет вводить обязательный режим ношения масок.
– То есть пока что дело пущено на самотек?
– Мы рекомендуем, проводим рекламные кампании и разъясняем необходимость ношения масок.
– По вашей оценке, нужно ли следить за нарушителями?
– Пока я надеюсь на сознательность наших пассажиров. Я верю в добрую волю и не люблю принуждать. Однако, у государства может просто не остаться выбора.
– Как вести себя пассажирам в час пик? Что посоветуете людям?
– Со стороны TLT мы можем только обеспечить чистоту в салоне и защитить водителя транспортного средства. Остальное – в руках самих пассажиров.
– Так кто же будет следить за выполнением строгих рекомендаций правительства носить маски?
– Только те органы, у которых есть соответствующие полномочия: государственные службы.
У нас нет полномочий заявить пассажиру, что мы не впустим его без маски в автобус. У TLT нет ни физических, ни финансовых возможностей контролировать пассажиров на всех входах во все 500 автобусов и трамваев, которые одновременно находятся на линиях в час пик. В таком случае штат работников TLT должен был бы увеличиться еще в три раза, расходы предприятия вырастут на 20-30 миллионов. Таких денег нет.
Это было бы неразумно. Мы должны исходить из реалий.
– Значит, с понедельника в общественном транспорте ничего не изменится?
– Надеюсь, что всё больше людей будут носить маски. Это станет новой нормой. Ограничить входящий поток в таллиннском городском транспорте невозможно и неразумно.
– Эстония бьет антирекорды по количеству зараженных. Вчера было выявлено почти 400 коронапозитивных. Поступают ли рекомендации от министерств и ведомств?
– Мы работаем по красному сценарию и находимся в тесном контакте со всеми службами.
Многих сотрудников, за исключением водителей, оправляем на дистанционную работу. Все работники обеспечены необходимыми средствами защиты: масками, визирами и т.д. Мы не можем подвергать наших работников неоправданным рискам, чтобы не перерубить транспортную артерию столицы.
– Насколько защищены водители?
– Мы первые в северной Европе закрыли для входа переднюю дверь, прекратили продажу билетов с рук, ограничили доступ пассажиров в зону водителя, обеспечив соблюдение социальной дистанции, и снабдили всех водителей необходимыми средствами гигиены. Благодаря этому уровень сезонных заболеваний среди водителей не превысил показатели прошлых лет.
Подробнее в повторе!
- Можно ли нарушителей масочного режима выгонять из автобуса?
- Какие полномочия есть у водителей и МуПо?
- Кто будет следить за нарушителями?
- Является ли требование правительства сигналом к действию?
- Предпринимаются ли в транспорте дополнительные меры безопасности?
- Как вести себя пассажирам в час пик?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia