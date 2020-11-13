Денис Бородич: у нас нет полномочий выпроваживать пассажиров без маски

Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич дал разъяснения в студии Postimees.

Выдержки из беседы:

– Можно ли нарушителей масочного режима выгнать из автобуса?

– TLT занимается только перевозкой пассажиров – согласно установленному графику и маршруту.

Мы не выполняем функции надзирателей и правоохранительных органов. Проверкой билетов занимается МуПо, всеми остальными проверками – государственная полиция. 5

– То есть, у вас нет ни полномочий, не желания заниматься нарушителями масочного режима?

– Вклад нашей компании в борьбу с коронавирусом – это специально организованная в общественном транспорте информационная кампания, которая обращает внимание пассажиров на необходимость носить маски. Мы можем только рекомендовать, рекламировать маски и разъяснять их пользу.

– А если станет понятно, что просьб недостаточно?

– Мы ждем четких указаний со стороны правительства. Сегодня ношение маски носит характер «строгой рекомендации». Обязательств по ношению маски в общественных местах пока нет. 5

Если правительство решит сделать маски обязательными, то тогда и должен проводиться контроль за выполнением этих обязательств – с применением соответствующих санкций.

– Ношение масок строго рекомендовано. Министр Кийк сказал, что данное требование должно стать ясным указанием для операторов общественного транспорта. Вы приняли это в расчет?

– Общественный транспорт общественному транспорту рознь. В пригородных и междугородних автобусах регистрация пассажиров и проверка билетов идет через переднюю дверь. В таком случае контроль со стороны автобусного предприятия возможен.

В таллиннском городском транспорте вход и выход пассажиров осуществляется через все двери сразу. В час пик через них одновременно входят и выходят десятки тысяч пассажиров. Как в таких условиях осуществлять контроль масок? 5

Таллинн стоит особняком, потому что здесь ежедневно пользуются общественным транспортом 400 тысяч пассажиров. Невозможно проверить такой поток пассажиров усилиями одного водителя. Причем у него нет и законодательных полномочий препятствовать входу или выходу из общественного транспорта.

– А нельзя ли призвать на помощь МуПо или службу безопасности TLT?

– Служба безопасности TLT – это внутренняя служба.

Если мы говорим о выполнении государственных функций, то полномочия по надзору принадлежат только государственной полиции. 5

Вспомните, что весной за соблюдением ограничений на передвижение следила именно государственная полиция. То же самое – с ношением масок.

Если государство сделает ношение масок обязательным, то полномочия не впускать человека в общественный транспорт или из него выпроваживать, а также применять штрафные санкции будут только у государственной полиции. 5

– Связывались ли вы с полицией, Департаментом здоровья, чтобы проконсультироваться, как вести надзор за нарушителями?

– Повторю, что пока ношение масок носит строго рекомендательный характер. Мы надеемся, что не нужно будет вводить обязательный режим ношения масок.

– То есть пока что дело пущено на самотек?

– Мы рекомендуем, проводим рекламные кампании и разъясняем необходимость ношения масок.