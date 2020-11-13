Пт, 13.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • Студия Postimees: можно ли пассажира без маски выгнать из автобуса?

Студия Postimees: можно ли пассажира без маски выгнать из автобуса?
11:00

С понедельника ношение масок в общественных местах строго рекомендовано. Как повлияет данное требование на работу таллиннского городского транспорта?

Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич даст разъяснения в студии Postimees. Смотрите прямой эфир в 11:00!

  • Можно ли нарушителей масочного режима выгнать из автобуса?
  • Какие полномочия есть у водителей и МуПо?
  • Кто будет следить за нарушителями?
  • Является ли требование правительства сигналом к действию?
  • Предпринимаются ли в транспорте дополнительные меры безопасности?
  • Как вести себя пассажирам в час пик? 

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