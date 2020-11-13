Студия Postimees: можно ли пассажира без маски выгнать из автобуса?
С понедельника ношение масок в общественных местах строго рекомендовано. Как повлияет данное требование на работу таллиннского городского транспорта?
Председатель правления муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич даст разъяснения в студии Postimees. Смотрите прямой эфир в 11:00!
- Можно ли нарушителей масочного режима выгнать из автобуса?
- Какие полномочия есть у водителей и МуПо?
- Кто будет следить за нарушителями?
- Является ли требование правительства сигналом к действию?
- Предпринимаются ли в транспорте дополнительные меры безопасности?
- Как вести себя пассажирам в час пик?