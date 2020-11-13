Конституционный суд Латвии: родительский отпуск полагается и однополым парам

Решение суда было принято по заявлению родившей ребенка женщины, партнерше которой отказали в десятидневном родительском отпуске, предоставляемом отцу ребенка на основании Закона о труде.

Обратившаяся в суд женщина сочла, что это противоречит интересам ребенка, лишая и партнера, и ребенка возможности получить эмоциональную и физическую поддержку после родов. В жалобе также отмечалось, что соответствующая статья Закона о труда противоречит статье 110 Конституции Латвии, обязывающей государство защищать все семьи.

К такому же заключению пришел и Конституционный суд, отметивший в своем решении, что в Конституции установлена обязанность государства защищать также однополые пары.

Суд подчеркнул, что в затрагивающих ребенка правоотношениях на первое место следует ставить интересы ребенка, поэтому необходимо стремиться обеспечить для воспитания ребенка семейную среду во всех ее аспектах.

Суд также отметил, что поскольку Конституция требует защищать все пары, то действие статей всех законов, затрагивающих семьи, следует распространять и на однополые пары.

При этом суд подчеркнул, что данная трактовка не означает, что в Латвии регулируется совместное проживание однополых пар.