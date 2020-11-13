Футболисты сборной России сыграли вничью с Молдавией в товарищеском матче

Изначально эта игра должна была пройти весной, но помешала пандемия коронавируса.

Матч против Молдавии стал дебютным для московских армейцев Игоря Дивеева, Константина Кучаева и Ивана Облякова.

В роли капитана сборной в матче с молдаванами дебютировал Георгий Джикия. Он получил повязку из рук Артема Дзюбы, которого тренер Станислав Черчесов исключил из состава после появления в социальных сетях скандального видео с мастурбацией на камеру.

"С хорошим настроением выходили, рад в качестве капитана вывести сборную, хоть и на контрольную игру, - цитирует Джикию ТАСС. - Согласен, что концовка у нас не совсем получалась, не забили гол, но были подходы, хорошие удары. Наверное, поле вносило свои корректировки, не получилось качественно использовать моменты. До тренировки, как и до игры, настрой был на победу".

Безвыигрышная серия сборной РФ впервые с марта 2018 года достигла четырех матчей, причем вторую игру подряд команда вообще не может забить.

Ранее отечественная команда проиграла Швеции в товарищеском матче (1:2) и дважды сыграла вничью с турками (1:1) и венграми (0:0) в Лиге наций. Сборная Молдавии не знает побед уже 14 игр.